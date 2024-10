Mateo Kovačić nakon fenomenalne utakmice: Supruga mi je trudna, ova dva gola su za bebu

Sjajnu partiju za svoj Manchester City odigrao je Mateo Kovačić. Hrvatski nogometni reprezentativac zabio je dva pogotka u pobjedi (3:2) nad londonskim Fulhamom. Jednom u prvom, jednom u drugom dijelu naš je vezni igrač tresao suparničku mrežu. Teško nam se odlučiti za to koji je gol ljepši. Prvi, nakon kornera i odbijene lopte kada ju je silovito pospremio u mrežu ili drugi kada ju je odmjerenim udarcem poslao u kut mreže njemačkog vratara Bernda Lena.

Nakon utakmice, Kovačić je svoje golove posvetio djetetu kojeg čeka. Podsjetimo, njegova odabranica Izabel još je početkom ljeta na društvenim mrežama objavila da je trudna i da s našim nogometašem čeka drugo dijete. Sin Ivan već ima četiri godine, a sada će dobiti bracu ili seku.

- Puno mi znači prije svega jer mi je žena trudna, pa ja bilo odlično postignuti nekoliko golova za bebu. Fulham je mogao izjednačiti na kraju, ali eto imamo Edersona na golu. Kao vezni igrač, očito želim dodati golove, ali to nije prva stvar koju želim donijeti momčadi. Ako mogu dodati golove, pobijediti u utakmici, to olakšava posao. Bila je to teška utakmica, kao i svaka utakmica ovdje u Premier ligi. Mislim da smo dominirali na početku i da smo mogli zabiti. Zatim smo dobili gol i onda se brzo vratili. Na kraju smo pobijedili. Bila je to teška utakmica protiv protivnika u dobroj formi, tako da je za nas dobro da nastavimo s pobjedničkom formom. Nikada nije lako igrati u Premier ligi i danas smo pokazali veliki karakter. Dobra utakmica za nas - rekao je Kovačić.

Otkrio je i dio taktičke pripreme za utakmicu.

- Trener Guardiola je nama veznjacima rekao da bismo trebali biti oko šesnaesterca jer smo uvijek tu. Danas smo stisnuli. Srećom, bio sam tamo, Bernardo mi je dao sjajnu loptu, na kraju je bila dobra kontrola i dobar udarac. Zato je bilo važno kao i uvijek da pobijedimo. Nije važno tko zabija, najvažnija su tri boda i nadam se da sada možemo tako nastaviti.

Rodri je ozlijeđen, a Kovačić je danas igrao uz Gündogana malo povučenije.

- Trenutno igram tamo pa moram pokrivati ​​Rodrija. Puno nam nedostaje, mislim da bi svakoj momčadi nedostajao igrač poput Rodrija. Želimo mu brz oporavak i da se što prije vrati u dobru formu. Ali za sada se moramo prilagoditi i zasigurno trener ima puno opcija da se možemo rotirati. Igramo svaka tri dana i svaka utakmica je teška. Nije lako i moramo se prilagoditi rasporedu. To je što je. Svaki dan moramo biti u top formi - zaključio je Kovačić.