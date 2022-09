Marijan Kustić: Modrić je najveći hrvatski nogometaš svih vremena

U zagrebačkom hotelu Sheraton predstavljena je knjiga “Hrvatska škola nogometa” u izdanju Hrvatskog nogometnog saveza, koja na temeljit način objedinjuje teorijska i praktična znanja nogometne struke u Hrvatskoj, a koju su uredili glavni instruktor HNS-a, Petar Krpan, i instruktor kondicijske pripreme HNS-a, Ivan Krakan.

Na promociji se okupilo eminentno društvo iz hrvatskih nogometnih krugova, ali i društvenog života. Delegaciju Hrvatskog nogometnog saveza predvodio je predsjednik Marijan Kustić, kojemu su se u publici pridružili izvršni direktor Tomislav Svetina, dopredsjednici Mario Smodlaka, Nenad Črnko, članovi Izvršnog odbora Ante Kulušić, Davor Ivić i Darko Raić Sudar, predsjednikovi savjetnici Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije, Stipe Pletikosa, ravnatelj Nogometne akademije HNS-a, Boris Kubla, kao i savjetnik predsjednika za znanost i medicinu, Dragan Primorac, ravnatelj poliklinike Life, Tomislav Madžar i liječnik reprezentacije, Tomislav Vlahović.

Predstavljanje knjige nisu propustili niti izbornik Vatrenih Zlatko Dalić i članovi njegovog stručnog stožera, Ivica Olić, Vedran Ćorluka, Marjan Mrmić, Dražen Ladić, Mario Mandžukić i Luka Milanović, a posebnu su pažnju plijenili reprezentativci, kapetan Luka Modrić, odnosno Domagoj Vida, Mateo Kovačić, Dominik Livaković i Joško Gvardiol.

Među uzvanicima su bili i predstavnici Dinama, Hajduka, Rijeka i Osijeka, klubova nositelja kvalitete hrvatskog nogometa, koji su bili izravno involvirani u stvaranje ovog vrijednog štiva.

“Zadovoljstvo mi je pozdraviti sve ugledne goste ovdje, čiji dolazak potvrđuje vrijednost ove knjige. Želim čestitati urednicima, našem Peri i Ivanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju sadržaja. Jako mi je drago što su s nama ovdje predstavnici nogometnih škola Dinama, Hajduka, Osijeka i Rijeke, koji su kao nositelji kvalitete dali veliki doprinos stvaranju ove knjige. To pokazuje veliko zajedništvo naše nogometne obitelji i to mi je zaista drago vidjeti, a to ujedno i potvrđuje vrijednost ove knjige jer to nije Dinamova, Hajdukova, Osijekova ili Rijekina škola nogometa, već uistinu - hrvatska škola nogometa. Kada god razgovaram s nekim stranim čelnicima saveza, uvijek nas pitaju - koja je tajna uspjeha vašeg nogometa. Ova knjiga je zapravo jedan od odgovora na to pitanje - kvalitetan rad s mladima. Mislim da je odlično da smo to znanje skupili na jedno mjesto i da će prema ovoj knjizi moći raditi treneri diljem zemlje”, rekao je u uvodu prvi čovjek hrvatskog nogometa, Marijan Kustić, a onda istaknuo još nešto vrlo bitno:



“Kada samo pogledamo naslovnicu i dva igrača koja su tu prikazana, a koji su s nama ovdje, vidimo kolika je snaga naše škole. Tu je naš Luka za kojeg se često kaže - ne treba na njega ni trošiti riječi. Međutim, ipak želim reći sada kada sam ovdje - Luka je naš najbolji nogometaš svih vremena. Tu je i naš Joško... Potvrda da ta naša škola i dalje razvija svjetski vrijedne talente. Mogu mu samo poželjeti da bude jednako predan, odlučan i skroman kao što je bio Luka na svom putu i ne sumnjam da će također ostvariti veliku karijeru. Još jednom, čestitke autorima i svima koji su radili na knjizi. Zadaća je Saveza na ovakav način čuvati i dijeliti znanje koje imamo te mi je jako drago što smo kao Savez mogli stati iza ovog projekta koji je od strateškog značaja za naš nogomet”, zaključio je Kustić.

Urednici knjige, Petar Krpan i Ivan Krakan, podijelili su svoja iskustva u stvaranju ovog vrijednog štiva.

“Evo, konačno je pred nama knjiga Škola hrvatskog nogometa kojoj smo se od prvog dana maksimalno posvetili, shvaćajući potrebu za unificiranim stručnim materijalom kao oglednim primjerom funkcioniranja nogometnih škola u Hrvatskoj. Ona je nastala uz veliku podršku Nogometne akademije HNS-a i nositelja kvalitete hrvatskog nogometa, Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka, s kojima smo od ideje pa do realizacije ovog projekta imali zaista izuzetnu suradnju. Ovom prilikom se zahvaljujem i uvaženim liječnicima, Draganu Primorcu, Tomislavu Madžaru i Tomislavu Vlahoviću, koji su dali veliki obol u svojoj domeni da bi sadržaj knjige bio u potpunosti zaokružen. Sve u svemu, na skoro 400 stranica sveli smo sve ono važno, a tiče se hrvatske nogometne struke. Zahvaljujem svima koji su zaslužni za realizaciju ovog projekta, bivšem i sadašnjem predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza, članovima Izvršnog odbora, kolegama i suradnicima koji su uložili maksimalan trud da dočekamo premijeru ove knjige. Hvala svima još jednom”, rekao je Petar Krpan.

“Kada me kolega Dadić prije par dana pitao imam li spremno što ću reći na promociji, u tom trenutku sam imao, ali nakon utakmice koju je mlada reprezentacija Hrvatske odigrala protiv domaćina Svjetskog prvenstva, vraćajući se za Zagreb, rekao sam sebi da ću reći nekoliko novih misli. Uspjeh Hrvatskog nogometa ima svoje duboke i stabilne temelje. Iako nismo u situaciji konkurirati velikim nogometnim nacijama po financijskim, demografskim i geografskim pokazateljima, Hrvatska ima nešto puno važnije, a to su talentirani nogometaši, stručnjaci i sustav koji je stvaran mudrim i napornim radom temeljen na znanju. Upravo je HNS na čelu s predsjednikom Kustićem i izvršnim odborom, prihvaćajući projekt Hrvatske škole nogometa, pokazao stratešku orijentaciju prema razvoju struke jer upravo znanje i izvrsnost čine razliku u modernom nogometu. Ujedno, Hrvatska škola nogometa nije jednokratan projekt već proces koji će ići ukorak s razvojem nogometa i doživljavati svoja nova izdanja”, poručio je Ivan Krakan.

