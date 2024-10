Lokomotiva je bila prijelomnica u karijerama desetorice osvajača svjetskih medalja. Pogledajte popis

Uz Dinamovu momčad U-19 koja danas u 15.30 nastupa protiv Red Bull Salzburga u 3. kolu grupne faze Lige prvaka mladih (na igralištu Salzburgove akademije), svoj put u ovome natjecanju – kroz tzv. Domestic Champions Path – počinje i Lokomotiva.

Teren katastrofalan

Njezina prva utakmica 2. kola DCP-a protiv bjeloruskog Dinama iz Minska igra se u srijedu u Karlovcu u 14 sati. Zašto baš u Karlovcu?, pitali smo direktora Lokomotivine akademije Juricu Čabraju.

– Procijenili smo da je teren u Kranjčevićevoj katastrofalan. Dinamo je za svoje domaće utakmice izabrao Zaprešić, a nama se Karlovac, prava nogometna sredina, učinio kao dobra prilika da ljudi tamo dožive i osjete nogomet na ovoj razini. Prvu utakmicu s Dinamom iz Minska igrat ćemo u Karlovcu, a uzvratnu u nedjelju u Sesvetama. Na taj način želimo približiti naš klub svima – kazao nam je Čabraja te dodao:

– Lokomotivina škola ima 12 momčadi mlađih dobnih kategorija koje nastupaju u službenim natjecanjima, tu je nekih 250 registriranih igrača. Imamo i otvorenu školu, zato što sudjelujemo i na velikom broju turnira. U našoj školi, uključujući i volontere, radi i 30-ak trenera. Imamo potpisan ugovor s Kineziološkim fakultetom prema kojemu studenti smjera nogomet dolaze k nama na trenersku praksu. Nastup juniora u Ligi prvaka nagrada je svima nama u školi. Ponosni smo što smo sada drugi put sudionici ovoga natjecanja; prvi put u njemu smo nastupili 2012. godine, kada je momčad vodio Jerko Leko. Tada smo u 1. kolu izbacili Dinamo Bukurešt, a potom ispali od sarajevskog Željezničara.

Koje je najveće ime koje je izbacila Lokomotivina škola?

– Marko Pjaca. Mi smo ga uzeli kao ulaznog kadeta, te je kod nas, kao i kasnije Ivanušec i Majer, došao do prve momčadi. Te potom prešao u Dinamo.

Koji je cilj postavljen treneru Nikici Jelaviću i njegovim juniorima u Ligi prvaka?

– Samo da dobro igramo. Mi ćemo u toj ligi igrati s puno mlađom momčadi od ostalih, bit će to mladići koji igraju našu prvu juniorsku ligu, većina 2007. godišta. Među njima je na primjer Smiljanić iz 2008. godišta, koji još ima pravo nastupa za kadete. Razmišljamo i o Canjugi, koji je u prvoj momčadi, ali on ima neku ozljedu. On i Baždarić također su igrači na koje se računa u Ligi prvaka, a povukli smo i Noela Đurkovića iz Vukovara, našega igrača na dvojnoj registraciji – dodao je Jurica Čabraja.

Što bi čekalo, odnosno tko bi čekao lokose kad bi izbacili Bjeloruse? Od klubova zvučnijega imena u 2. kolu nastupaju AZ Alkmaar, Hoffenheim, Manchester United, Dinamo Kijev, Auxerre, branitelj naslova Olympiacos, Trabzonspor, Braga, Betis... Treće kolo Lige prvaka na rasporedu je 27. studenog i 11. prosinca, a pobjednici tih 10 parova u eliminacijskoj fazi križali bi se s 22 kluba iz grupne faze Lige prvaka. Podsjetimo, juniori Hajduka počeli su sezonu 2022./2023. u Ligi prvaka kroz Domestic Champions Path i na kraju došli do finala, što je bio najveći uspjeh jednoga našega kluba u Ligi prvaka mladih.

Bivši hrvatski reprezentativac, 39-godišnji Nikica Jelavić, preuzeo je Lokomotivine juniore u prosincu 2022. godine. U prvoj sezoni na klupi lokosa zauzeo je peto mjesto, u prošloj je bio doprvak, a u ovoj sezoni Lokomotiva je nakon devet kola vodeća momčad 1. juniorske NL s tri boda više od Dinama (23-20) te čak sedam više od petoplasiranoga Hajduka.

Moyes i Martinez

Jelavić je u igračkoj karijeri imao od koga učiti; u Glasgow Rangersu vodio ga je legendarni Škot Walter Smith, u Evertonu David Moyes i Roberto Martinez, u Hull Cityju Steve Bruce, u West Hamu te prije u reprezentaciji i u Hajduku Slaven Bilić, u Hajduku još i Vulić, Katalinić...

U posljednjem kolu 1. juniorske NL, u kojemu su pobijedili Goricu u gostima, za lokose su igrali: Kostopeč, Markanović, Utrobičić, Perković (od 67. Canjuga), Crnjak, Reić (od 56. Godec), Subotić (od 80. Smiljanić), Krišto, Peternac (od 46. Huskić), Katić, Karadakić (od 46. Kardum).

Na kraju, podsjetimo kako je Lokomotiva bila možda i presudna prijelomnica u karijerama čak desetorice osvajača svjetskih medalja s Hrvatskom. U Lokomotivi su – neki od njih u najosjetljivijim fazama svojih karijera – nastupali Šime Vrsaljko, Andrej Kramarić, Marcelo Brozović, Milan Badelj, Marko Pjaca, Josip Pivarić, Borna Barišić, Lovro Majer, Ivo Grbić i Ante Budimir. Danas su uzdanice mlade reprezentacije trojica bivših lokosa, Stojković, Kačavenda i Šotiček...