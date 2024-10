Pala konačna presuda: Dinamu sudac nije pomogao u Puli! Penal za plave je bio, a za Istru ne

Nekadašnji elitni nogometni sudac, a sada kontrolor, Slovenac Damir Skomina sudački je analitičar MAXSport televizije. Iz kola u kolo svojim opservacijama pokušava objasniti sporne situacije kojih je u ovotjednom, 10. kolu HNL-a bilo podosta, i to na dvije utakmice najljućih rivala, Hajduka i Dinama. Skomina je najprije rekao da je Lokomotivi protiv Rijeke ispravno dosuđen kazneni udarac, ali ono glavno je - Istra, po njegovom mišljenju, nije trebala dobiti kazneni udarac.

"Po meni je trebao dati u 35. minuti žuti karton Torrenteu za povlačenje protivnika. To je bio ključan trenutak. Morao je dati, a onda je klupa kasnije poludjela i žuti karton treneru nije ništa riješio. Bel je pogriješio, ali to ne daje za pravo klupi da radi što hoće. Kad pogriješiš, moraš otići do klupe i dobiti utakmicu nazad", rekao je Skomina.

"Ne vidim namjeru suca da ošteti neku momčad. Ademija je u drugoj situaciji lopta pogodila u ruku. Moj je dojam da ga je lopta pogodila u tijelo pa onda u ruku nakon flipera i to nije kažnjivo. Da ga je pogodila direktno u ruku, to je po meni kazneni udarac. Treba biti precizan. VAR soba bi se javila da je sigurna da je bila ruka", dodao je pa nastavio:

"Keller je opravdano dobio dva žuta kartona, ali trebao je onda i Torrenteu dati u 35. minuti, Vidi se disbalans. Penal za Dinamo je bio opravdan, ali u ovakvoj utakmici sucima je bilo jako teško za vjerovati, što god da su dosudili."

Što se pak današnje situacije kod gola Hajduka za 2:0 u Koprivnici tiče, Skomina je naglasio:

"Vidi se da Diallo prvi igra loptom i onda dolazi do kontakta. Tu mogu povući paralelu s Livakovićem, koji nije zaslužio isključenje. Diallo igra nogometno ispravno, a njegov protivnik igra glavom i dovodi sam sebe u opasnost", rekao je Slovenac za Max Sport televiziju.