Ljuti navijači trgaju Perišićevo ime s dresova: 'Ivane, prodao si i sebe i nas'

Ivan Perišić se rastaje od Hajduka. Na Poljudu je u utorak prijepodne održan sastanak s vatrenim, a sportski direktor kluba Nikola Kalinić je priopćio ovu odluku javnosti. Perišić je prije nepunih sedam mjeseci stigao u splitski klub nakon godina najavljivana i priželjkivanja. Nakon oporavka od teške ozljede ligamenata koljena zbog koje je ispao iz momčadi Tottenhama, u bijelom je dresu odigrao svega 12 utakmica i zabio jedan pogodak. Ovakvim su raspletom navijači Hajduka sasvim očekivano razočarani. Jedni daju argumente u korist igrača i iznose kritike na račun trenera Gennara Gattusa te ga drže odgovornim za ovakav rasplet. Drugi su reagirali burnije od drugih i oglasili se putem društvenih mreža.

"Podrška Perišiću. Gattuso odlazi! Trener si nikakav to će se pokazati u iduća dva do tri tjedna ovima kojima to još nije jasno", stoji u komentaru jednog navijača.

"Onima koji ga brane! Hajduk ga je uzeo s ovom teškom ozljedom koju je imao i dao mu vremena, neka igra koliko hoće i na poziciji na kojoj hoće da se može pripremati za Europsko prvenstvo! I kad je završilo Europsko prvenstvo i trebala je početi liga, otišao je kod trenera i rekao da želi otići iz kluba! A trener mu je ipak dao priliku i pustio ga da igra i dao mu 20 i 30 i 70 minuta i to iako ne daje 100 posto na terenu od straha da se ne ozlijedi i da ga nitko neće jer želi otići! I sad vam je trener kriv iako još ga je pustio da igra! Tko bi ga tada uzeo s njegovom ozljedom i dao mu vremena za rehabilitaciju? A sada navijači koji ga kritiziraju griješe ili što? Pišete da je naš heroj i hajdukovci ga vrijeđaju jer želi otići", stoji u jednom od komentara.

Nudim usluge skidanja Perišić sa dresa.



Svi upiti u DM.



♥️💙 pic.twitter.com/YwSjUacvRy — Vide Dmitar Rapula (@Vide_Rapula) August 13, 2024

"Pišete da je toliko napravio za Hrvatsku! Bio je mali bog za nas navijače kad je došao kod nas, unatoč ozljedi, a on bio bi heroj i uzor je mogao biti i nama i mladima Hajduka, ali on za hvala želi otići iz kluba! Toliko je napravio za Hrvatsku, pitam vas, što je sve Hrvatska napravila za njega? Gdje bi on bio u zemlji poput Španjolske i tako dalje, samo jedan od mnogih! Hrvatska je za njega napravila puno više nego on za Hrvatsku, a Hajduk za njega puno više, nego on za Hajduk i točka! Eh Ivane, prodao si i sebe i nas", piše navijač koji je prikupio najviše reakcija na Hajdukovom Facebook profilu.

"Svi oni de**li što su navijali da nam dođe trener koji će udariti šakom od stol i uvesti reda i discipline, sada kada je to njihov voljeni Perišić u pitanju, odjednom misle kontra toga i zazivaju Gattusov odlazak. Podrška treneru i dabogda svi ovako završe koji se tako ponašaju kao Perišić. A da je ovo neki gubitak Hajduk ne vjerujem da jest, obzirom na pokazano od Perije", piše drugi. Na društvenim mrežama pojavile su se slike dresova s brojem četiri, s kojih je maknuto prezime Perišić.

Prezime je već okoštano, stavit u pac i sol prije gradela pic.twitter.com/h4Tx2PSAZv — Ristretto (@pretplataistok) August 13, 2024

