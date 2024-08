Romantična priča Ivana Perišića: Njegova supruga ljubav je iz školske klupe, a vjenčali su se dva puta

Ivan Perišić rođen je 2. veljače 1989., odrastao je u Omišu, a u profesionalnoj karijeri igrao je za Club Brugge, Borussiju iz Dortmunda, Wolfsburg, milanski Inter, minhenski Bayern i londonski Tottenham Hotspur. Svi su vjerovali kako će 35-godišnji hrvatski reprezentativac karijeru završiti u svom Hajduku, klubu iz kojeg je u mlađem igračkom uzrastu 2006. otišao u francuski Sochaux, no prema najnovijim vijestima to se ipak neće dogoditi. Kako kažu iz kluba, u posljednjih nekoliko dana došlo je do nesuglasica zbog kojih su Ivan i njegova obitelj doživjeli brojne neugodnosti te su igrač i klub sporazumnim dogovorom odlučili da se suradnja više neće nastaviti. U ovim teškim trenucima Perišić se može osloniti na svoju suprugu, koja mu je najveća podrška u karijeri.

Njegovo hajdučko srce privatno kuca samo za suprugu Josipu Perišić, s kojom podiže troje djece i koju je upoznao prije nego što se fenomenalnim igrama proslavio na nogometnim terenima i postao sportska zvijezda. Nogometaš iz Omiša svoju je suprugu upoznao je još u srednjoj školi, a sjedili su zajedno u klupi i ondje se - zaljubili. Unatoč tome što su ljubavne veze mnogih naših nogometaša pucale zbog razdvojenosti, mijenjanja klubova i prioriteta, Ivan i Josipa uspješno su prošli sve izazove i nadvladali sva iskušenja, a danas su jedan od najdugovječnijih parova u redovima vatrenih.

GALERIJA: Josipa Perišić velika je podrška suprugu kojeg je upoznala u srednjoj školi

Svoju ljubav s Josipom Perišić je 2012. okrunio brakom, a iste godine dobili su i sina Leonarda. Dvije godine kasnije u srpnju, dok je Ivan igrao u njemačkom klubu Wolfsburg, stigla je i njihova mezimica Manuela, a mlađi sin Luka rođen je u travnju 2022.

Crkveno vjenčanje u Grohotama na otoku Šolti supružnici su organizirali u srpnju 2020. u krugu najuže obitelji, a ceremoniju je predvodio don Vinko Beus u crkvi svetog Mihovila koja je, inače, najstarija očuvana crkva na Šolti. Slavlje su tada u krugu najbližih članova obitelji i njihovo dvoje dječice imali u hotelu Martinis Marchi Heritage koji se smjestio u povijesnom dvorcu u Maslinici.

Josipa za tu priliku nije kupovala novu vjenčanicu već je tražila da joj se suzi vjenčanica s potpisom legendarne Vivienne Westwood, koju je nosila i na njihovoj civilnoj svadbi.

Podsjetimo, nogometaševa kćerkica Manuela krajem prošlog mjeseca proslavila je 10. rođendan, a fotografije sa zabave osvanule su na Instagram profilu Ivanove supruge Josipe. - Manu ima 10. Moja slatka djevojčica, moja prekrasna duša - napisala je u opisu objave rođena Splićanka. Na fotografijama možemo vidjeti sretnu obitelj kako spremno pozira, a slavljenica je za rođendan dobila tortu s likom popularne pjevačice Taylor Swift. Manuela nije mogla sakriti osmjeh s lica dok se sama fotografirala ispred raskošne torte s upaljenim prskalicama, nakon čega su joj se u kadru pridružili roditelji i dvojica braće - Leonardo i najmlađi Luka.

U komentarima na objavu javili su se brojni oduševljeni pratitelji: - "Sretan rođendan iz Australije", "Sretan rođendan ljepotici", "Sretan rođendan princezi", "Divna obitelj Perišić" - pisali su, a svoju čestitku uputila je supruga nogometaša Domagoja Vide, Ivana Vida. 'Sretan!' napisala je. Galerija fotografija na Josipinom profilu u nekoliko je sati skupila gotovo četiri tisuće lajkova.

