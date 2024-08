Ivan Perišić definitivno napušta Hajduk!

U utorak ujutro na Poljudu je održan sastanak s Ivanom Perišićem te je sportski direktor Nikola Kalinić zaključio kako će se bijeli razići s Ivanom Perišićem. Slavni vatreni udaljen je iz prve momčadi splitskog prvoligaša, trener Gennaro Gattuso odaljio ga je iz kruga prvotimaca, što se zasigurno nije svidjelo Periji.

VEZANI ČLANCI:

- Žao nam je što se stvorila atmosfera koja se izrazito negativno odrazila na Klub, ali posebno na Ivana i obitelj koji su nezasluženo doživjeli brojne neugodnosti. Znalo se od prvog dana da Ivan vjerojatno ostaje do kraja ljeta. Nažalost, u posljednjih nekoliko dana došlo je do nesuglasica koje su rezultirale sporazumnim dogovorom te su obje strane u mirnom tonu zaključile kako se suradnja neće nastaviti. U narednim danima ćemo donijeti odluku hoće li razlaz biti u formi transfera ili sporazumnog raskida ugovora. Zbog izrazite važnosti utakmice koja je pred nama, potpuni fokus cijelog Kluba je na uzvratnoj utakmici zato pozivam navijače da daju punu podršku momčadi i stručnom stožeru pred ispunjenim Poljudom na putu prema play-offu - prenijeli su na web stranici Hajduka izjavu Nikole Kalinića.

- Prije 20 dana razgovarao sam s Perišićem. Rekao je da želi ići. Dao sam mu šansu da igra. Po 20-25 minuta. Ne smije se zaključivati po rekla-kazala pričama. Ako neki igrač želi otići, to može dovesti do krivih razmišljanja i komplikacija unutar svlačionice. Ovo nije zatvorena priča. On je i dalje tu, sutra je novi dan - rekao je Gattuso na press konferenciji.