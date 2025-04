Ljudi su bijesni nakon svjetske sramote: 'Izbacite tog čovjeka iz reprezentacije, ne želimo ga'

Ponašanje Antonija Rüdigera u finalu španjolskog Kupa kralja izazvalo je lavinu reakcija u Njemačkoj, a bivši FIFA sudac i stručnjak njemačkog Bilda Thorsten Kinhöfer (56) bio je posebno oštar, dovodeći u pitanje može li branič Real Madrida uopće više predstavljati svoju zemlju. Incident koji se dogodio tijekom napetog finala Kupa Kralja protiv Barcelone (poraz Reala 2:3 nakon produžetaka) opisan je kao jedan od najvećih skandala njemačkih reprezentativaca posljednjih godina. Rüdigerovo ponašanje potaknulo je BILD da svoje čitatelje upita: "Treba li Rüdiger i dalje igrati za Njemačku?"

Rezultati ankete, u kojoj je do nedjelje navečer glasalo 13.800 čitatelja, bili su nedvosmisleni. Čak 77 posto ispitanika smatra da bi Rüdigerova karijera u njemačkoj reprezentaciji trebala odmah završiti. Samo 20 posto čitatelja podržava ideju da izbornik Julian Nagelsmann i dalje poziva Rüdigera u nacionalnu vrstu, dok je 3 posto bilo neodlučno. Mnogi čitatelji izrazili su snažno negodovanje zbog Rüdigerovog ponašanja, ističući njegovu ulogu kao uzora. Jedan čitatelj komentirao je: "On je nepopravljivi ponavljač. Uz dugu suspenziju u Španjolskoj, potpuno isključenje iz DFB-a bilo bi više nego primjereno. Uzor? Nikada. Ovdje se ne radi o pogrešnim ili ispravnim sudačkim odlukama. Toga će uvijek biti, kao i grešaka igrača. To je dio igre, ali isto tako i prihvaćanje odluka. Može se raspravljati, ali ovo daleko prelazi granicu podnošljivog." Drugi se složio, naglašavajući važnost karaktera za reprezentativce: "Nakon kazne i isprike, trebalo bi biti dovoljno. Svatko može pogriješiti. Čovjeka treba mjeriti po njegovim ukupnim postignućima, a ne samo po pojedinačnim situacijama. ALI, u reprezentaciji bi trebale biti samo osobe koje su karakterno prikladne i imaju uzornu funkciju!"

Nedostatak uzorne funkcije bio je trn u oku mnogima: "O tome uopće nema rasprave. Treba li takvo ponašanje biti uzor drugima, posebno mlađima? (...) Smatram to skandaloznim i takve riječi ne priliče vrhunskom sportašu." Još jedan čitatelj bio je izričit: "Naravno da ne bi smio više igrati za Njemačku. Nije mu ovo prvi ispad. Do sada ništa nije naučio. Stoga se može pretpostaviti da ni u budućnosti neće ništa naučiti. Mogao bi biti i najbolji nogometaš svijeta, ali u reprezentaciji više nema što tražiti."

Unatoč jasnom ishodu ankete, neki čitatelji stali su u obranu braniča madridskog Reala. "Emocije su proključale i frustracija je izašla na vidjelo. Način na koji je to učinio nije prihvatljiv i svakako zahtijeva primjerenu kaznu. Treba mu dati priliku, a ako se ponovi, onda je, nažalost, nemoguće nositi i predstavljati njemačke nacionalne boje," smatra jedan čitatelj. Slično razmišlja i drugi: "Da, agresivan je. Ali Sergio Ramos je još puno više. Nogomet nije za mekušce, a u Engleskoj ovo ne bi bilo ni vrijedno spomena. U 'razvodnjenoj' Njemačkoj, naravno, vlada ogorčenje. Spustimo loptu na zemlju. Dobit će suspenziju i to je to."

Iako je javno mnijenje, barem prema čitateljima BILD-a, jasno protiv Rüdigera, konačna odluka o njegovom statusu u reprezentaciji bit će na izborniku Julianu Nagelsmannu, posebno s obzirom na nadolazeće Europsko prvenstvo kojem je Njemačka domaćin. Rüdigerov karakter i ponašanje na terenu očito će biti pod povećalom u nadolazećem razdoblju.