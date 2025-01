Legendarni izbornik se oprašta! Hrvatska neće zaboraviti kako je pogazio snove vatrenih

Francuski L'Equipe objavljuje kako će se Didier Deschamps nakon idućeg Svjetskog prvenstva pozdraviti s reprezentacijom. Pišu kako je odluku da nakon dugih godina ode s mjesta izbornika donio sam. "Plave" je preuzeo još 2012. godine od Laurenta Blanca te ih je do sada vodio u 165 utakmica s učinkom od 105 pobjeda, 34 remija i 26 poraza. Najveći mu je uspjeh osvajanje Svjetskog prvenstva 2018. godine kada je u finalu nadjačao Hrvatsku rezultatom 4:2.

Uz to, momčad je vodio do srebra 2022. godine u Katru te srebrne medalje na Europskome prvenstvu u Francuskoj 2016. godine. Prije četiri godine osvojio je Ligu nacija. Dubok je trag ostavio i kao igrač. Za plave je trčao od 1989. do 2000. godine. Osvojio je Svjetsko prvenstvo 1998. na domaćem terenu te Europsko prvenstvo 2000. koje se igralo u susjednoj Belgiji i Nizozemskoj. Tijekom karijere nastupao je za brojne velikane među kojima Nantes, Marseille, Bordeaux, Juventus, Chelsea i Valenciju.

Kao trener je pak vodio Monaco, Juventus i Marseille. S klubom iz kneževine igrao je u finalu Lige prvaka 2004. Juventus je 2007. izbavio iz druge lige, a s Marseilleom je 2010. osvojio Ligue 1, Kup i Superkup. Dobio je više individualnih nagrada te je između ostalog proglašen najboljim trenerom u Ligue 1 2004. godine, Fifinim najboljim trenerom godine 2018.

Zanimljivo je da je osvajanjem naslova prvaka svijeta 2018. postao tek treći čovjek u povijesti koji je uspio kao igrač i kao izbornik stati na vrh svijeta. Osim njega to je pošlo za rukom još Brazilcu Mariju Zagallu i Nijemcu Franzu Beckenbaueru. Nijemac je također kao kapetan vodio svoju reprezentaciju do naslova prvaka.