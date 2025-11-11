Naši Portali
AFERA OFFSIDE

Legenda HNL-a napravila skandal koji je potresao Hrvatsku: Fifa ga doživotno izbacila iz nogometa

Autor
Stjepan Meleš
11.11.2025.
u 16:50
Stjepan Meleš
11.11.2025.
u 16:50

Ove oštre i drastične suspenzije još su jedan u nizu primjera koliko Fifa ozbiljno shvaća zaštitu nogometne igre. Poslali su jasnu poruku kako za prevaru i kršenje pravila u nogometu odavno više nema mjesta.

Svjetska nogometna federacija Fifa ljetos je donijela drastičnu odluku, skupina od 63 profesionalna nogometaša doživotno su izbačena iz nogometa zbog teških kršenja etičkih i sportskih pravila. Inače, Fifa u vrlo teškim slučajevima poseže za drakonskim kaznama, a upravo se to sada dogodilo. Popis izbačenih igrača obuhvaća niz ozbiljnih prekršaja – od namještanja rezultata i dopinga, do napada na suce i namjernog postizanja autogola.

Na listi doživotno izbačenih nalaze se neki bivši reprezentativci i igrači koji su igrali u poznatim europskim ligama. Među njima je i hrvatski golman Danijel Mađarić, ikona HNL-a i bivši golman Varteksa, koji je još 2011. godine osuđen na sedam mjeseci u aferi Offside zbog namještanja i pokušaja namještanja utakmica.

Nakon toga ga je i HNS doživotno izbacio iz hrvatskog nogometa, a sad je kaznu potvrdila i Fifa. Rođeni Čakovčanin u dva navrata je nastupao za legendarni Varteks i to u najboljim vremenima tog kluba, tri godine proveo je u poljskom Zaglebie Lubinu, a kratko je čuvao vrata Međimurja.

Na listi kažnjenih također se nalaze:

Dominique Taboga i Sanel Kuljić – zbog namještanja utakmica u Austriji
Danijel Mađarić – hrvatski golman, također izbačen zbog namještanja utakmica
Jonathan Bachini i Salvador Carmona – zbog korištenja dopinga
Ahmad Al Saleh – zbog fizičkog napada na suca
Seidath Tchomogo, Ibrahim Kargbo i Hellings Mwakasungula – manipulacije u međunarodnim utakmicama

Ove oštre i drastične suspenzije još su jedan u nizu primjera koliko Fifa ozbiljno shvaća zaštitu nogometne igre. Poslali su jasnu poruku kako za prevaru i kršenje pravila u nogometu odavno više nema mjesta.

