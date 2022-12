Kultni srpski novinar: 'Hrvatska je zaslužila svjetski naslov, Srbija je obična prčija'

Legenda sportskog novinarstva na ovim prostorima, Milojko Pantić, već dugo vremena ne skriva da voli našu reprezentaciju, dok o srpskom nogometnu priča s gnušanjem. I ovoga puta nije bilo drugačije, kultni novinar odao je priznanje vatrenima dok za državu Srbiju smatra kako su privatna prčija i talac predsjednika Aleksandra Vučića. Podsjetimo, Srbija je ispala već u grupnoj fazi u skupini sa Brazilom, Švicarskom i Kamerunom, dok je Hrvatska u polufinalu SP-a i igramo protiv Argentine sutra u 20 sati.

>> Argentinci 300 milijuna eura skuplji od vatrenih, naš najskuplji igrač je Joško Gvardiol

- Kad sam 2018. izjavio da je Hrvatska za Srbiju nogometna velesila, ni pomišljao nisam da će Lijepa Naša to postati za cijeli svijet. Laici i diletanti kažu da Hrvatska ima sreću jer prolazi na penale, a penali su po njima rulet. To je čista zabluda i neznanje. To je isto kao da se kaže da je tie-break u tenisu rulet - kazao je Pantić u razgovoru za Index.hr.

- Što se tiče Srbije, meni je muka više ponavljati ono što svi u Srbiji mogu vidjeti, ali se 'prave Englezi' i zatvaraju oči pred istinom. U Kataru nije igrala reprezentacija Srbije, nego privatna selekcija Aleksandra Vučića i Dragana Stojkovića Piksija. Zašto? Zato što Srbija kao država ne postoji. Od svih državotvornih atributa Srbija ima samo vlast, i to vlast oličenu u jednom jedinom čovjeku, koji je privatizirao sve što se moglo privatizirati. Od državne blagajne do nogometnog saveza Srbije. Njegov sin je menadžer nekim reprezentativcima. - rekao je između ostalog Pantić pa zaključio:

- Zato ta ekipa nema veze s pravom reprezentacijom i zato je Srbija u Kataru prošla onako kako je prošla. Onako kako privatna prćija i zaslužuje. Nema u Srbiji sistema kao što ga ima u Hrvatskoj i, samim tim, nema ni rezultata.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista