Kučić sačuvao nepobjedivost žutih, Split slavio nakon dva produžetka

Prava drama odvijala se u Draženovu domu, u utakmici 5. kola Favbet Premijer lige. Dvoboj između, dosad neporaženog Splita, i domaćeg Dinama razriješen je tek nakon drugog produžetka. A na koncu su slavili gosti iz grada podno Marjana (121:111).

A tek u toj fazi igre Splićani su zaigrali onako autoritativno kako se to od njih očekuje i to zahvaljujući 22-godišnjem pričuvnom razigravaču Viti Kučiću, negdašnjem igraču Cedevite Junior. A on je, preuzevši konce igre od Kapuste (eliminiranog zbog pet prekršaja), u drugom produžetku zabio tri trice a jedan dalekometni ubačaj imao je i u prvom dodatku.

U oba slučaja Split je bio taj koji se spašavao u posljednji tren. Izjednačujući koš za prvi produžetak (92:92) zabio je centar David Škara i to iz napada za koji su žuti imali samo 0.6 sekunde i kojeg je trener Slaven Rimac očito dobro nacrtao.

Drugi produžetak izborio je krilni centar Tonko Vuko koji je, premda nije najpouzdaniji izvođač "penala", tri sekunde sekundi prije isteka dodatnih pet minuta zabio dva bacanja za 104:104. A borbeni Vuko se za tu priliku izborio napadačkih skokom nakon što je otvorenu tricu za pobjedu promašio bek-šuter Antonio Jordano.

Nakon tako izborene pobjede jedan je igrač žutih bio dvostruko sretan. Naime, uz to što je petoj prvenstvenoj pobjedi svoje momčadi pridonio s 18 koševa i 10 asistencija reprezentativni razigravač Borna Kapusta radovao se i prinovi u obitelji jer je sa suprugom Ivom postao roditelj malene Nore.

Na pobjedničkoj strani dvoznamenkasti su bili još i bek-šuter, i kapetan, Shorter (28 koševa, 11 skokova, 7 asista), krilni-centar Vuko (16 koševa, 8 skokova), već spomenuti bek Kučić (18 koševa) i centar Škara (11 koševa, 10 skokova).

Najveću prijetnju po Splićane, tijekom cijelog susreta, predstavljao je centar Filip Kraljević (29 koševa, 10 skokova), kapetan Garafolić ubacio je 18 a Novačić i Kralj po 13 a Vučić 12.

Inače, u predigri ove prvenstvene utakmice svoj revijalni i humanitarni dvoboj odigrali su vatrogasci i medicinske sestre, istinski heroji iz svakodnevnog života. A oni su svoju utakmicu igrali u svrhu poticanja preventivnih pregleda u borbi protiv raka dojke.