Koliko je Donna Vekić zaradila na najvećem rezultatu u životu? Puno, a mogla bi i utrostručiti iznos

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić po prvi je puta u karijeri izborila nastup u polufinalu jednog Grand Slam turnira. Pobjedom nad Novozelanđankom Lulu Sun, i to nakon preokreta (5:7, 6:4 i 6:1) može se pohvaliti svakako najvećim rezultatom dosadašnje karijere. Naša je 28-godišnja Osječanka do sada igrala četvrtfinala Australian Opena (lani) i US Opena (2019.), a sad je po prvi puta među četiri najbolje, i to na Wimbledonu, na "svetoj travi" All England Cluba.

Nakon što je u četvrtfinalu pobijedila favoriziranu Španjolku, Paolu Badosu i zaradila 444 tisuće eura, njena zarada od ovogodišnjeg Wimbledona sada se popela na 846 tisuća eura. To znači da ju je pobjeda nad Sun učinila bogatijom za dvjestotinjak tisuća eura.

Ovogodišnji nagradni fond Wimbledona u muškoj i ženskoj konkurenciji je isti te iznosi nešto malo više od 35 milijuna funti. Prođe li Donna Vekić u finale Wimbledona, ukupna zarada na turniru popest će joj se na 1.66 milijuna eura, a pobjednici Wimbledona pripast će ukupno 3.2 milijuna eura. To znači da će joj se aktualna zarada od Wimbledona utrostručiti u odnosu na dosad osvojeno, ako podigne pehar za pobjednicu najčuvenijeg Grand Slam turnira.

Inače, Vekić je tako postala treća hrvatska tenisačica koja je stigla do polufinala na nekom "grand slam" turniru, nakon Ive Majoli u Roland Garrosu 1997., kojega je Zagrepčanka i osvojila, te Mirjane Lučić, koja je igrala polufinala Wimbleodna 1999. i Australian Opena 2017. Vekić će u polufinalu igrati protiv pobjednice susreta između Talijanke Jasmine Paolini i Amerikanke Emme Navarro.