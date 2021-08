Hrvatska senzacija: O prvakinji Europe odlučivale dvije tekvondašice Marjana

Da je medaljaški najproduktivniji hrvatski olimpijski sport, te-kvon-do je dokazao i na Prvenstvu Europe za mlađe uzraste u Tallinu.

A u estonskoj prijestolnici dogodilo se novo čudo u izvedbi članova splitskog Marjana. Naime, široj sportskoj javnosti dvije nepoznate curice europski kadetski finale pretvorile su u klupski finale kategorije preko 59 kilograma. A u njemu je Magdalena Matić pobijedila svoju "priju" Petru Mršić, a da cijela marjanska priča bude još fascinantnija treba reći da je zbog njih dvije bez prilike da brani svoje prošlogodišnje zlato ostala Mariela Parčina. A ona je ostala kratkih rukava na kriterijskom turniru u Sofiji kroz koji je trener Veljko Laura morao razriješiti koje će dvije, od tri, cure putovati na ovo Prvenstvo. Tako vam je to kada i u te-kvon-dou imate pravo "marjansko svetište".

Na koncu je ispalo da je kriterijski turnir osvojila Petra Mršić, da je srebrna bila Magdalena Matić koja je zahvaljujući naslovu kadetske prvakinje Hrvatske izborila svoju uputnicu. A prošlogodišnja kadetska prvakinja Europe ostala je bez vize za ovo natjecanje no nadamo se ne i bez volje da se nastavi baviti ovim lijepim borilačkim sportom korejskih korijena. .

Inače, Magdalena Matić osvojila je europsko kadetsko zlato prilično dominantno. U prvom kolu žestoko se obračunala sa Španjolkom Jimenez (18:2), u četvrtfinalu je nadvisila Izraelku Lipaz (28:6), u polufinalu je pokleknula Ukrajinka Kuts (9:6), a u finalu je bila uvjerljivija od klupske kolegice Mršić (15:9). Kako to u takvim situacijama biva, njihov trener Veljko Laura niti jednoj nije sjedio u kutu, niti jednu nije savjetovao kako da se bore već je sve prepustio curama.

Foto: Privatni album

U međuvremenu, kadetsku broncu osvojila je Tea Božić (55 kg) a s mlađeseniorskim srebrom pohvaliti se mogu Paško Božić (+87 kg) i Josip Bilić Pavlinović (87 kg), mladi marjanovci koji su ovo ljeto bili suvježbači brončanom olimpijcu Toniju Kanaetu.

Sve to slika je sustavnosti u radu Taekwondo kluba Marjan, kolektiva koji sa ovih pet medalja iz Tallina (od devet hrvatskih) ima 82 medalje na velikim natjecanjima u svim uzrastima odnosno 33 osvojene medalje na najvećim svjetskim seniorskim natjecanjima a među njima su i naslovi olimpijske pobjednice (Matea Jelić), svjetske prvakinje (Ana Zaninović) i europske šampionke (Lucija Zaninović) i to u tri navrata. Napomenimo i to da su europskim prvacima bili još i Lovre Brečić i Toni Kanaet koji se od ovog ljeta diči i s olimpijskom broncom, ali i Matea Jelić, Bruna Vuletić i Lena Stojković. A Lena je nastupila i na mlađeseniorskom Prvenstvu Europe na kojem je, neočekivano, posustala već u drugom kolu. Tako se nije realizirao i drugi potencijalni marjanski finale između Stojković i Brune Duvančić (49 kg) koja je u drugom kolu izgubila od srebrne španjolske olimpijke Cerezo Iglesias.

No, nije samo Marjan ovom prilikom dobio europsku prvakinju već se njome pohvaliti može i drugi splitski klub, TK Monter. A članstvo ovog kluba s Gripa razveselila je 12-godišnja Petra Uglešić koja je također osvojila zlato, ali među mlađim kadetkinjama u kojoj konkurenciji hrvatska nije slala reprezentaciju ali se moglo klupski prijaviti. A ljudi iz Montera to su učinili i zato što u konkurenciji kadetkinja kao članice reprezentacije Hrvatske nastupaju i Petrine dvije sestre Klara (44 kg) i Marija (55 kg).

Osim Splita, u Tallinu se i Knin potvrdio kao grad koji prozvodi tekvondaške medaljaše za najveću scenu. Tako je europskim mlađeseniorskim doprvakom (U-21) postao Josip Teskera (54 kg), momak iz radionice Dragana Pinjuha, trenera muške kadetske reprezentacije ali i glavnog trenera kninskog Diva, kluba u kojem je poniknula i olimpijska pobjednica Matea Jelić. A njena mlađa sestra Ivona (59 kg), članica drugog kninskog kluba Olympic, kući se vraća s europskom kadetskom broncom. A kolajnom istog sjaja okitila se i mlađa seniorka Helena Dujmić (53 kg) iz zagrebačkog Jastreba te Zadranka Ariana Oreč (67 kg).

>>> Matea Jelić osvojila zlato u Tokiju