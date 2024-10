Erceg: Tužan sam i šokiran. Baš svi su ga voljeli... Ne mogu doći k sebi

Iznimno tužna vijest potresla je u ponedjeljak hrvatsku javnost. Legendarni bivši vratar hrvatske nogometne reprezentacije i Hajduka Tonči Gabrić iznenada je preminuo u 63. godini života. Gabrić je ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu, posebice u devedesetim godinama 20. stoljeća, kad je kao vratar Hajduka doživljavao ogromne uspjehe te kad je sudjelovao u samim počecima hrvatske reprezentacije.

Gabrić je rođen u Splitu 11. studenoga 1961. godine. Vratarsku karijeru započeo je u Orkanu iz Dugog Rata, a potom je branio u mlađim kategorijama Hajduka. Seniorska karijera počela mu je u sezoni 1981./1982. među vratnicama drugoligaša Solina, a do 1987. godine još je branio u RNK Splitu te u Čeliku iz Zenice. Svoje mjesto u seniorima Hajduka dočekao je 1987. godine, ali nije dobio status prvotimca, pa je otišao u Rijeku. Tamo je branio do 1991., potom bio član grčkog PAOK-a i hrvatske Pazinke, da bi se 1994., već kao 32-godišnjak, vratio u redove Hajduka i započeo svoj najbolji period u karijeri.

Igrao četvrtfinale LP-a

Od 1994. do 1999. Gabrić je s Hajdukom ostvarivao velike uspjehe. U čuvenoj sezoni 1994./1995. fenomenalnim je obranama bio veliki faktor u osvajanju dvostruke krune, ali i u najboljem europskom plasmanu u povijesti kluba, ulasku u četvrtfinale Lige prvaka. Tijekom sezone 1996./1997. zavrijedio je i nagradu Hajdučko srce za najborbenijeg nogometaša Hajduka. Sveukupno, u tom je periodu za Hajduk nastupio 187 puta, sve do 1999. godine, kad je završio igračku karijeru, a među vratnicama ga je zamijenio Stipe Pletikosa.

Gabrićev trag u hrvatskoj reprezentaciji zauvijek će biti zapisan zlatnim slovima. Bio je jedan od 14 igrača koji su 17. listopada 1990. nastupili u povijesnoj prvoj utakmici hrvatske reprezentacije protiv SAD-a. Uz to je bio i dio kadra Hrvatske na Europskom prvenstvu 1996. godine, a ukupno je ubilježio devet nastupa u reprezentativnom dresu.

Nakon igračke karijere dugi je niz godina bio trener vratara, od čega najviše u Hajduku. Što se tiče njegova privatnog života i obitelji, Tonči je uvijek bio poznat kao izrazito pozitivan, druželjubiv i nasmijan čovjek, a u nogometne vode uplovila su i njegova djeca. Sin Drago Gabrić je, među ostalim, nastupao za Hajduk, ali i za hrvatsku reprezentaciju, a nogometna reprezentativka bila je i njegova kći te Dragina sestra blizanka Paškvalina.

Hrvatski nogometni svijet itekako tuguje zbog preranog odlaska Tončija Gabrića, a tužne su bile i reakcije nekih od njegovih najbližih suradnika koje smo kontaktirali.

– Rastužila me ta vijest, Hrvatska je izgubila bivšeg reprezentativca koji je branio i u onoj povijesnoj prvoj utakmici Hrvatske sa SAD-om u Maksimiru, baš me šokirala ta tužna vijest. Tonči je bio odličan stručnjak koji je radio i s našim trenerima u inozemstvu. U reprezentaciji smo jako dobro surađivali, Tonči, Ladić i ja bili smo zajedno od 1996. do 1998. godine, bili smo zajedno kroz te kvalifikacije jer Tonči nije išao u Francusku na SP, tamo je kao treći bio Vasilj. Gabrić je uvijek bio vrlo duhovit, vedar i nasmijan, bio je pravi stručnjak, s njim su radili i Subašić, Kalinić, Pletikosa i svi ga ističu kao pravog stručnjaka i nadasve dobru osobu – tužnim je glasom o svom bivšem kolegi govorio Marjan Mrmić.

Bio je jako privržen nogometu

– Sve nas je šokirala ovako iznenadna vijest – rekao nam je viši savjetnik predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Zorislav Srebrić, koji je bio dugogodišnji suradnik i prijatelj Tončiju Gabriću, pa nastavio:

– O njemu kao sportašu, nogometašu i čovjeku možemo reći sve najbolje. Dugo smo surađivali, posebno dok je nastupao za hrvatsku reprezentaciju. Bio je pedantan, discipliniran, radan, ali i druželjubiv čovjek. Uvijek je odavao dojam, a takav je i bio, čovjeka koji je privržen obitelji. Bio je i jako privržen nogometu, a posebno reprezentaciji Hrvatske. Za sva vremena ostat će zabilježen njegov posebni nastup za reprezentaciju 17. listopada 1990. godine na povijesnoj utakmici Hrvatske i SAD-a. Ostat će nam trajno u sjećanju sa svih aspekata svojih sportskih i ljudskih vrijednosti. Izražavam duboku sućut cijeloj obitelji, užoj i široj, a i svima onima kojima je Tonči bio omiljen i drag suradnik – poručio je Srebrić.

– Šok. Tuga. Jednostavno jako dobar čovjek, uvijek nasmijan i veseo. Nikad nije govorio ništa loše o drugima, stvarno su ga svi voljeli, baš svi. Razgovarao sam i s bivšim kolegama i svi smo u šoku. Ne možemo doći k sebi. Teško mi je naći riječi u ovom trenutku – tužnoga glasa i s knedlom u grlu javio nam se njegov bivši suigrač Tomislav Erceg te dodao:

– Vidjeli smo se nedavno na jednoj utakmici veterana. I tada je, kao i uvijek, bio dobre volje i pozitivan. Jako mi je žao. Znate, mi smo iz istoga mjesta i puno smo naučili jedan od drugog. Ma, čovjek samo takav, ljudina!

