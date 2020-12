Kako ostaviti djevojku? On je to izveo na nezapamćen način i za to još dao lijepe novce!

Neki ljudi pri prekidu kažu tek nekoliko rečenica, a neki ne kažu ništa, samo se naprosto prestanu javljati. A neki su i pritom očito vrlo kreativni, baš poput neimenovanoga Amerikanca koji je svoju djevojku Kayleigh ostavio na nezapamćen način.

Naime, čovjek je angažirao slavnog UFC-ova najavljivača Brucea Buffera da ispred kamere izgovori da je on s vezom završio, pa to još i pošteno platio.

Buffer inače dodatno zarađuje tako što upućuje personalizirane poruke, a na ovoj je zaradio 300 dolara, odnosno oko 1850 kuna.

- Kayleigh, vrijeme je da kreneš dalje - izgovorio je Buffer ispred kamere u ime muškarca kojem je očito bilo silno stalo da blagdane dočeka u 'klubu samaca'.

This would be quite the way to find out you got dumped @SpinninBackfist pic.twitter.com/P1dOaKsJJw