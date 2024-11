Jugu 17. hrvatski Kup, a Zagrepčaninu Kobešćaku 22. trofej s dubrovačkim klubom

Nakon njihovih klupskih kolegica, vaterpolisti Jadrana nisu uspjeli osigurati dvostruko slavlje za ovaj splitski klub. pobjednika Kupa pa će putem Splita krenuti dva pehara. Dvostruki trijumf splitskog kluba na zagrebačkom plivalištu, na kojem je domaća Mladost ostala bez plijena, spriječili su vaterpolisti Juga.

A oni su pobijedili favorizirani Jadran (14:12) u utakmici u kojoj su Dubrovčani ugodno iznenadili kvalitetom igre ali i borbenošću. Već tijekom treće četvrtine, kad su poveli 10:8, jugaši su izgledali kao momčad koja može do trofeja. No, u završnih osam minuta ušlo se u rezultatskoj ravnoteži (11:11).

I kad se očekivalo da će snagom talenta nametnuti momčad koja u sastavu ima ponajboljeg svjetskog igrača Lorena Fatovića i ponajboljeg svjetskog vratara Marka Bijača te razornog šutera Jerka Marinića Kragića, nametnula se momčad koja ima dva od tri najpotentnija mlada igrača u Hrvatskoj

Bio je to dvoboj dvojice trenerskih prijatelja Vjekoslava Kobešćaka (Jug) i Jure Marelje (Jadran) nakon kojeg se više radovao trener dubrovačkog sastava. Ne samo zato što mu je to bio 22. klupski trofej u karijeri nego i zato što je u svom sastavu imao dva igračka trofeja - 17-godišnjeg Maru Šušića i 19-godišnjeg Vlaha Pavlića - a to su, ako Bog da zdravlja, nedvojbeno budući asovi hrvatskog vaterpola.

Uostalom, momci su u prvom poluvremenu zabili po dva pogotka i zacijelo su zaslužni za rezultatsku ravnotežu s kojom se otišlo na veliki odmor (7:7). Nakon toga, početkom posljednje četvrtine, Šušić je zabio golčinu za 12:11 a kada su španjolski reprezentativac Cabanas i Mozara pogodili za 14:12 bilo je jasno da trofej Splićanima izmiče iz ruku. Jer, stvar više nisu mogli spasiti niti Marinić Kragić niti Fatović čiji su šutevi, u posljednjem naletu Splićana, bili blokirani.

Dubrovačkom klubu je to 17. trijumf u Kupu otkako je Hrvatska samostalna i sveukupno 73. trofej u povijesti ovog trofejnog kluba.