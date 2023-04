Joško Vlašić: Odnos Jane Koščak s tatom podsjeća me na moje početke s Blankom

Joško Vlašić, otac i dugogodišnji trener Blanke Vlašić, konačno je imao priliku upoznati se s obitelji Koščak, ocem Patrikom te kćerima Klarom i Janom. Do sada je njihove rezultate, pogotovo sjajne Jane, pratio iz daljine, a sada se uvjerio izbliza kako ta obitelj funkcionira.

Za sada je “medeni mjesec”

– Moj dolazak u Varaždin bio je prije svega vezan za sudjelovanje na drugom atletskom seminaru koji je organizirao tamošnji klub Sloboda. Moja tema bila je Periodizacija – osnovna poluga transformacijskih procesa. Drago mi je da je odaziv bio velik i sa zadovoljstvom sam podijelio svoje znanje i iskustvo – rekao je Joško.

Bili ste gosti i na treningu Jane Koščak?

– Da, bio sam na gimnastičkom treningu u dvorani Atom u Nedelišću, dvorani u kojoj trenira sjajni hrvatski gimnastičar Filip Ude. To su treninzi u gimnastičkoj dvorani koje sam i sam provodio s Blankom. Naravno, obišao sam i stadion Slobode, upoznao se s uvjetima u kojima treniraju tamošnji atletičari i atletičarke. Da, imaju i malu dvoranu gdje mogu trenirati preko zime – kaže Joško.

Kako vam se čini obitelj Koščak?

– Dobro, tu svakako treba gledati tu cijelu skupinu kvalitetnih atletičara koje je oko sebe okupio Patrik Koščak. Gledajući njega i kakav ima odnos prema svojim kćerima, podsjetilo me na moje početke s Blankom. Ono što je sigurno, ta skupina atletičara ima veliki potencijal, krasi ih veliki natjecateljski duh. Malo sam razgovarao s Janom i želim joj svu sreću ovog svijeta da uspije i kao seniorka. Znate, njezina karijera je, slikovito rečeno, trenutačno “medeni mjesec”. Sve je nekako ležerno, sa smiješkom. No, doći će vrijeme kada će doći do kružnog toka gdje će morati izabrati pravi izlaz. Ne mislim tu samo na sportsku karijeru već i na školovanje, život općenito. Biti profesionalni sportaš nije lagan put. Jedno krivo skretanje i sve propadne za djelić sekunde – kaže Vlašić.

Za sada Jana dobro napreduje u višeboju, u svom vlasništvu ima svjetski rekord u petoboju u dvorani do 18 godina, iza sebe ima već i europsko zlato do 18 godina u sedmoboju. Ove godine želi do europskog juniorskog naslova u sedmoboju. Ali, dobra je u visu, dalju, na preponama...

– Rekao sam već i prije. Teško će biti trenirati sedmoboj i posebno još neku disciplinu, primjerice vis. Možda će doći vrijeme da se mora odlučiti. Za sada još može ovako, ali kada dođe u seniorske godine, bit će sasvim drugačija priča – istaknuo je Joško.

Istina, na prste jedne ruke mogu se izbrojiti vrhunske višebojke – Jackie Joyner-Kersse, Carolina Klüft, Nafissatou Thiam, Jessica Ennis-Hill, Larisa Nikitina...

Koščaki dolaze u Split

– Nakon mog predavanja razgovarao sam s Patrikom na temu kako im mogu pomoći. Dogovorili smo se da dođu na jedno vrijeme u Split. Uvijek ću rado pomoći kome god treba. Rekao sam Patriku da sastavi nekoliko pitanja za mene, ona koja ga zanimaju u procesu stvaranja vrhunskog sportaša, i da ću mu rado odgovoriti na svako – zaključio je Joško Vlašić.

Inače, pored Joška Vlašića na seminaru su još predavali Damir Pascuttini, s 25-godišnjim iskustvom kao trener sprinta u AK Sloboda Varaždin, Elmir Čerimagić, predsjednik AK Novi Grad Sarajevo i jedan od najboljih trenera sprintera u Bosni i Hercegovini, Siniša Bosak, varaždinski sportski i zdravstveni djelatnik, vlasnik Centra za kralježnicu Varaždin te Dejan Vojnović, uspješan kondicijski trener ponajboljim tenisačima svijeta.

