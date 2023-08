Joshua se čini kao prilika karijere, no Hrgović tu borbu ne treba prihvatiti. Ovo su razlozi

Ne samo za boksače nego još više za organizatore profesionalnih mečeva najgora je situacija kada u posljednji čast ostanete bez protivnika odnosno jednog od sudionika glavne borbe večeri koja je, praktički, već rasprodana.

Upravo to dogodilo se bivšem svjetskom teškaškom prvaku Anthonyju Joshui koji je osam dana prije zakazane borbe doznao da predviđeni protivnik Dillian Whyte neće moći nastupiti. Naime, Whyteu je stigao pozitivan nalaz na doping pa je automatski suspendiran.

I odmah su krenule kalkulacije s kim će se Joshua na kraju boriti i može li to biti hrvatski teškaš Filip Hrgović koji se na istoj priredbi ima sučeliti s Australcem McKeanom.

Hearn krenuo u potragu

A Whyte, britanski teškaš koji je već jednom izgubio od Joshue, čudom se čudi i zaklinje se da nije ništa uzimao, što je tipična reakcija za mnoge "uhvaćene s prstima u pekmezu". Jer, jako je malo onih koji će na prvu priznati da su uzimali nedopuštena sredstva, pri čemu treba imati na umu da svako ima pravo i na analizu B uzorka. Uostalom, ne bi bilo prvi put da je netko pogrešno optužen, no to su vrlo rijetki slučajevi, a vjerojatno su još rjeđi kada su u pitanju sportaši koji su već bili uhvaćeni u dopingu kao što je to Dillian Whyte koji je "odležao" dvije godine zabrane nastupanja.

VEZANI ČLANCI:

Nakon eliminacije Whytea s priredbe zakazane za ovu subotu u londonskoj O2 Areni, Joshuin promotor Eddie Hearn krenuo je u potragu za jednako vrijednom zamjenom i već na prvu javila su mu se trojica boraca – Novozelanđanin Joseph Parker, Šveđanin Otto Wallin i Meksikanac Andy Ruiz. A upravo je posljednji jednom već iskoristio takvu situaciju. Kada je Joshua ostao bez protivnika, Amerikanca Jarrella Millera, Ruiz je uskočio i priredio senzaciju. Nokautirao je Joshuu u sedmoj rundi i preoteo mu pojaseve prvaka (IBF, WBO, IBO i WBA Super).

Osim spomenutih, svoju spremnost da ukrste rukavice s bivšim svjetskim prvakom (i olimpijskim pobjednikom) izrazili su još i Britanac Dereck Chisora koji se na ovoj priredbi treba boriti s Amerikancem Geraldom Washingtonom. Javio se i američki teškaš Michael Hunter (nesuđeni Hrgovićev suparnik) te europski teškaški prvak Agit Kabayel koji je bio na konopcima protiv hrvatskog teškaša Agrona Smakićija.

VEZANI ČLANCI:

A upravo hrvatskog teškaša za Joshuina protivnika predlaže bivši svjetski supersrednjaški prvak Carl Froch, čovjek koji je držao naslov po WBC-u, IBF-u i WBO-u. Evo što na tu temu kaže nekad vrlo popularni "Kobra":

– Joshua treba borbu i kada bi Hrgović pristao boriti se s njim umjesto s McKeanom, bila bi to sjajna borba, bolja od one protiv Whytea. Hrgović je vrlo potentan borac i bio bi za Joshuu veliki test. Kad bi Joshua htio tu borbu, fanovi bi profitirali. U tom slučaju McKeanu bi trebalo kompenzirati otkazivanje borbe s Hrgovićem i nitko ne bi previše bio razočaran. Budimo iskreni, Joshua-Hrgović borba je koju bismo voljeli vidjeti i spasila bi šou, no nisam siguran da će Joshua na to pristati.

Hrgović ne treba prihvatiti

Mi nismo sigurni da bi to za Hrgovića bilo pametno. Koliko god se borba s Joshuom činila kao prilika karijere, ona bi za Hrgu došla u nepovoljnom trenutku. Hrvatski teškaš tri mjeseca se spremao za protivnika u kontragardu (a to je bio i njegov prethodni suparnik Zhang Zhilei), pa ne bi bilo odveć mudro uletjeti preko noći u borbu s teškašem u standardnom gardu.

VEZANI ČLANCI:

Osim toga, pobijedili li McKeana, Hrgović će steći status prvog izazivača prvaka kojeg će dati meč između branitelja naslova Usika i Duboisa. Istina, kad bi pobijedio Joshuu, ojačao bi svoj imidž i povećao cijenu, ali bi i dalje bio prepušten nemilosti profesionalnog boksačkog tržišta odnosno kalkulacijama svjetskih prvaka i njihovih promotora.