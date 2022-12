Je li Španjolska namjerno izgubila kako bi izbjegla Hrvatsku i Brazil? Stigle nove optužbe

Bivši napadač Meksika i Real Madrida, 64-godišnji Hugo Sanchez, smatra da je Španjolska namjerno izgubila od Japana (1-2) na Svjetskom prvenstvu, da potencijalno ne bi u četvrtfinalu igrala protiv favoriziranog Brazila.

Španjolska je u 11. minuti bila povela s 1-0, a onda je primila golove u 48. i 51. minuti. Rezultat je do kraja ostao nepromijenjen.

Sanchez, koji je od 1985. do 1992. igrao za Real Madrid, tvrdi da je to bila taktika španjolskog izbornika Luisa Enriquea, prenose u petak njegove riječi španjolske novine Marca i AS.

>> VIDEO: Specijalna emisija: Jedna stvar neće nam prolaziti dalje, gubili smo lopte koje nismo smjeli

"Tvrdite da je Španjolska tražila taj rezultat kako bi izbjegla Brazil u četvrtfinalu", upitao ga je novinar televizije ESPN.

"To vam tvrdim. Nisam bio ondje, nisam u glavi Luisa Enriquea, no on je zasigurno razmišljao koja je formula da izbjegne u četvrtfinalu Brazil", odgovorio je Sanchez te dodao:

"Da, pritom je riskirao, ali takav je bio ulog."

Španjolska je od 70. do 73. minute bila bez osmine finala, jer je u tim trenucima Kostarika vodila s 2-1 protiv Njemačke, no Nijemci su zatim izjednačili, a potom i preokretom došli do pobjede (4-2).

Španjolska je porazom završila natjecanje u skupini kao drugoplasirana iza Japana pa će u osmini finala igrati protiv Maroka. Japan će kao pobjednik skupine ići na drugu stranu ždrijeba te će u osmini finala igrati s Hrvatskom. Pobjedniku tog susreta potencijalni suparnik u četvrtfinalu je reprezentacija Brazila, za koju mnogi smatraju da je glavni favorit za osvajanje prvenstva.

Sanchez, koji je od 2007. do 2008. bio izbornik Meksika, kaže da Enrique nikada neće priznati da je namjerno pustio utakmicu.

"Nikada to neće reći. Mi treneri nikada nećemo priznati da smo pustili da nas pobijede. Ovdje se naprosto radilo o tome da je odlučio ‘biram radije to’", izjavio je Sanchez.

Španjolska je do te utakmice bila pobijedila Kostariku sa 7-0 i remizirala s Njemačkom 1-1.

"Ja sam htio pobijediti Japan i biti prvi u skupini", rekao je Enrique na konferenciji za medije nakon utakmice.

"No, Japan nas je nadmašio. Počeli smo dobro, nisu nam stvarali opasnost pred golom. Na poluvremenu sam rekao igračima da budu oprezni, no čim su izašli na teren uslijedio je kolaps. Nisam zadovoljan", dodao je španjolski izbornik.

Njemačka, koja je u četvrtak svladala Kostariku, oprostila se od natjecanja zajedno s tom srednjeameričkom reprezentacijom, jer je imala lošiju gol-razliku od Španjolske.