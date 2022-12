Jesu li Španjolci namjerno izgubili od Japanaca u strahu od Hrvata i ostalih ekipa? Evo što kaže izbornik Enrique

Španjolska se sinoć pobrinula za iznenađenje na Svjetskom prvenstvu iznenađujuže izgubivši od Japana (2:1) koji je time izborio plasman u osminu finala s prve pozicije u skupini E, a Španjolci s manje zahtjevne druge. No, je li to to zaista bilo iznenađenje i za Luisa Enriquea? Naime, odmah nakon utakmice pojavile su se teorije da je Furija namjerno pustila Japanu ne bi li tako potencijalno izbjegla Brazil i Argentinu u eliminacijskoj fazi.

O svemu se oglasio i izbornik Enrique:

- Izgubili smo kontrolu na pet minuta, čak smo počeli paničariti. Da je Japan trebao zabiti još dva gola, sigurno bi ih i zabio. Prolazili su nas kao mlazni avioni...- bila je prva reakcija španjolskog izbornika.

Ipak, Enrique je pokušao demantirati glasine o taktiziranju:

- Ako sa strane stavim tih pet minuta mogu biti zadovoljan našom igrom. Ostalo vrijeme smo kontrolirali susret i bili smo dobri. Nakon primljenih golova smo željeli preokret. Željeli smo tu pobjedu, htjeli smo biti prvi u skupini, ali nismo uspjeli. Iskreno, živcira me što nismo prvi u skupini. Svaka čast Japancima, zasluženo su na vrhu ove skupine - dodao je pa zaključio:

- Kad su dobili što su htjeli, Japanci su se odlučili zatvoriti, a mi smo to pokušali riješiti najbolje što smo mogli. Ovo nam mora služiti kao upozorenje. Prošli smo u osminu finala, ali nemamo razloga za slavlje - zaključio je španjolski izbornik.

Sve je popratila i najpoznatija nogometna stranica na svijetu - 433 koja je objavila video iz španjolske svlačionice na kojem su dobro raspoloženi igrači.

- Kada izbjegneš Argentinu i Brazil. Škola Luisa Enriquea - napisali su u opisu pridruživši se tako teoriji o namjernom porazu.

Bio poraz namjeran ili ne Španjolce u nastavku čekaju Marokanci s kojima u utorak od 16 sati igraju za četvrtfinale.

