Janicu su u more htjeli baciti torcidaši, a njen prastric dao je ime Hajduku

Ante Kostelić u nedjelju će u utrci Svjetskog kupa na Sljemenu imati dva svoja aduta, braću Kolega, Eliasa i Samuela. Nakon subotnjih treninga sa svojim štićenicima zapričao se s nekolicinom domaćih novinara pa su na dnevni red došli i Antini unuci.

- Janica je nedavno dobila Oskara i to je moj peti unuk. Hrvojka, moja kćer iz prvog braka, ima dvoje djece. Ona živi u Engleskoj i sada se zove Hrvojka Kostelić-Swift, a djeca su Felix i Katarina i oni su napola Englezi a napola Hrvati. Ivica ima dva sina, a sina je dobila i Janica.

Svoje peto unuče Ante je vidio već u bolnici kada je posjetio Janicu koja se oporavljala od poroda carskim rezom.

- I Janica i dijete su dobro. Ovih dana bi trebala izaći iz bolnice. Tu nema ništa specijalno.

Ne razumije posve najtrofejniji trener kojeg smo ikad imali zanimanje medija baš za sve što se tiče njegove kćeri inače najveće sportašice koju smo ikad imali i državne tajnice za sport.

- Pitanje djeteta je apsolutno osobna stvar. Normalno je da žena ima dijete i meni se ne čini to tako atraktivno. Janica je obična djevojka, žena, bez obzira na sav njen pedigre.

Tada je Ante spomenuo Federera i to da je on dobar s Janicom, a kada se u društvu ustvrdilo da je Janica, u smislu popularnosti, naš Federer, tata Kostelić je kazao:

- Ah. Vidite da su ju umalo u more bacili.

Tko to?

- Torcida.

Aha, već smo se pobojali da je u pitanju nešto novo. Uostalom, zar nisu to, što se u lipnju 2017. dogodilo u Supetru na Braču, mnogi mediji tada osudili?

- Cijela bulumenta ljudi to nije osudila, pa tako niti poznati kolumnist jednih dnevnih novina. A nisu oni Janicu samo verbalno napadali i nisu samo zato privedeni. Janica mi je rekla tada da su ju i gurali, a nakon što je ušla u automobil, tresli su ga. To je strašno. Strašno je da to nisu svi osudili, a trebali su. Ja mislim da Janica od tada nije išla u Dalmaciju - kazao je Ante Kostelić i dodao:

- Da paradoks bude već, ime Hajduku dao je Janičin prastric Josip Barač, zvan "profešur", a to je lik kojeg se zacijelo sjećate iz serijala "Velo misto". A napisao je i "Marjane, Marjane" tekst kojeg je uglazbio Josip Hatze.

I doista, ako "uguglate" ime Josip Barač vidjet ćete da je to bio ugledni hrvatski filolog, publicist, prevoditelj, satiričar, političar, književnik i sportski dužnosnik, čovjek koji je ostavio itekako dubok trag u gradu pod Marjanom.