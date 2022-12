Izbornik Maroka: Nismo izgubili zbog suca, Hrvatska nas je zasluženo pobijedila

Marokanski izbornik Walid Regragui je nakon poraza od Hrvatske u utakmici za brončano odličje na Svjetskom prvenstvu u Katru ustvrdio da njegova da njegova momčad može biti ponosna time što je bila među četiri najbolje momčadi na ovom turniru te čestitao Hrvatskoj na zasluženo osvojenoj brončanoj medalji.

- Fizički je bilo zahtjevno, naši su igrači bili umorni, a utakmica je bila intenzivna. Možemo biti ponosni na to što smo došli do polufinala. Igrači su u ovom trenutku razočarani, željeli su se upisati u povijest. No, danas je za njih ovo bilo previše - rekao je Walid Regragui te dodao:

- Imali smo previše ozlijeđenih igrača, ali sve smo pokušali. Vratit ćemo se još jači i naučiti iz ovog. Treba nam samo malo više iskustva, a onda ćemo u nekom trenutku doći i do finala. Željeli smo razveseliti naše navijače. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, nismo odustali ni u jednom trenutku. Čestitam Hrvatskoj koja je zaslužila biti na trećem mjestu.

Izbornik Maroka nje htio o sucu.

- Moramo pokazati poštovanje, nedostajale su nam druge stvari. Naš marokanski način nije da poraz pripisujemo sucu niti uzroke poraza treba tražiti u njemu.