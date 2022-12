Joško Jeličić: Ova karikatura od suca je nedopustiva. SP-u nije mjesto u Kataru

Hrvatska nogometna reprezentacija je po drugi put u povijesti osvojila brončano odličje pobijedivši Maroko sa 2-1 (2-1) u pretposljednjoj utakmici Svjetskog prvenstva u Katru. Joško Gvardiol je već u 7. minuti doveo Hrvatsku u vodstvo pogotkom glavom sa 11 metara na asistenciju Ivana Perišića. Marokanci su izjednačili u 9. minuti golom Achrafa Darija glavom s pet metara. Konačnih 2-1 postavio je Mislav Oršić u 42. minuti, kad je na dodavanje Marka Livaje odmjerenim udarcem sa 15 metara iskosa s lijeve strane prebacio marokanskog vratara, a lopta se od vratnice odbila u mrežu.

A sporna situacija dogodila u 74. minuti Gvardiol sjajno iznio loptu do sredine igrališta i proslijedio loptu koja je u nastavku došla do Oršića. Gvardiol je nastavio trk prema kaznenom prostoru Maroka, a Oršić ga je pravovremeno uposlio pa je hrvatski stoper ušao ispred Amrabata s loptom u nogama. U srazu sa zadnjim čovjekom marokanske obrane Gvardiol je pao, ali se katarski sudac Al-Jassim nije oglasio.

- To je toliko jasna situacija da se radi o kaznenom udarcu. Što je najgore, sudac je na tri, do četiri metra od njega, to je apsolutno kazneni udarac. Da bude stvar gora, ne znam zašto se VAR nije javio. Što je radio Čileanac u VAR sobi, ja stvarno ne znam. Gledao je sigurno tu sliku minutu, minutu i pol. Ako ovo nije jasna i očigledna pogreška, ne znam stvarno što je. Sudački odbor je podcijenio utakmicu za treće mjesto. Na sreću, pravda je ostala zadovoljena, nije nastradala bolja reprezentacija. Nadam se da više nikada neće dvojiti da trebaju staviti suca koji je na razini. Ovo je neprihvatljivo suđenje, ovo je narušilo imidž nogometnog suca - istaknuo je sudački ekspert Marijo Strahonja za HTV.

Stručni komentatori Joško Jeličić i Nenad Bjelica bili su još oštriji.

- Bez obzira na emocije jer smo brončani. S obzirom na kriterije dodjeli, niti je Svjetskom prvenstvu mjesto u Kataru, niti je Kataru mjesto na Svjetskom prvenstvu. Pogotovo ovoj karikaturi od suca. Ovo je nedopustivo. Fifa je pokazala da je to organizacije koje se ne bi postidjeli niti otočani s juga Italije - rekao je Jeličić, dok je Bjelica dodao:

- Ne znam što bih rekao o VAR-u, a što nisam rekao. Ja mogu shvatiti da netko nešto ne vidi na terenu, jer svi mi griješimo. Ovdje je sudac kardinalno pogriješio. Međutim, da VAR to ne vidi, godinama govorim o mogućnostima manipuliranja utakmicama, ovo je danas bilo izmanipulirano. Takvih odluka od 2016. u Poljskoj, ovakve se situacije događaju. Nitko me ne može uvjeriti da ovo nije manipulacija rezultata i da je ovo nešto dobro.