Izbornik Dalić nikad prije nije otkrio ovako puno, evo kako će Hrvatska izgledati u ključnom dvoboju

Rekao sam i prije Škotske da ćemo u ponedjeljak igrati s tri stopera i dva beka visoko, a to će biti Borna Sosa i Ivan Perišić, kazao je Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić na konferenciji u Splitu uoči utakmice Hrvatska - Portugal u Ligi nacija. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić svjestan je važnosti utakmice protiv Portugala koja donosi plasman u četvrtfinale Lige nacija, a najavio je i novi sustav igre i otkrio neka rješenja u prvoj postavi.

“Rekao sam i prije Škotske da ćemo sutra igrati s tri stopera i dva beka visoko, to će biti Sosa i Perišić. Imali smo dvije meč lopte, Poljsku i Škotsku, nismo to riješili i doveli smo se u ovu situaciju. Vjerujem u nas i optimist sam. Dogode nam se "crne rupe" na utakmici i rezultat ne bude kakav želimo... Bod nam je dovoljan”, kazao je Dalić za web-stranicu HNS-a.

Dalić je naglasio važnost kapetana Luke Modrića u sastavu.

“Mladi igrači koji dolaze mogu biti sretni s takvim kapetanom i uzorom. Imamo čovjeka koji sve vodi, koji je primjer. To je Luka Modrić koji je osvojio šest Liga prvaka, Zlatnu loptu... Od Rusije ga pitaju kad će prestati, ali neka igra dokle god može.“Ako hrvatska reprezentacija želi i hoće biti konkurentna u svijetu i opet biti druga, treća, kriteriji mora biti Europa! Europske utakmice, a mi smo tu nažalost u minusu. Igrala se Europska i Konferencijska liga bez hrvatskih klubova. Bilo je to Srba, Slovenaca, Ciprana, ali nas ne. Nikad nisam rekao da hrvatska liga ne valja, ali s igračima iz HNL-a bit će teško konkurirati na vrhu. Nas nema u Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi. Ne podcjenjujem i govorim loše, dapače, ali želim da opet budemo na vrhu. Igrači Hajduka će biti u reprezentaciji ako zasluže, to nije sporno”.

Portugal je već osvojio skupinu i na Poljud dolazi bez najvećih zvijezda.

“Znamo da će Portugal promijeniti četiri, pet igrača, ali oni koji uđu bit će željni dokazivanja. Neće biti lagano, jer dolaze igrači koji imaju svježinu i kvalitetu. Bit će nam teško nakon Škotske i igre s igračem manje cijelo poluvrijeme. Promijenit ćemo neke stvari. Ovo nam je još jedna meč lopta i neće biti nimalo lagano. Želimo se sami odvesti u četvrtfinale Lige nacija i to želimo. Igramo dobro, ja sam u to uvjeren. Imamo posjed, kvalitetu, ali događaju nam se neke stvari i olako primimo golove, to moramo smanjiti. Crne rupe nas koštaju i to moramo popraviti. Moramo biti kompaktni i pokušati kroz našu igru, kombinatoriku zabiti i odigrati najbolju moguću utakmicu. Bili smo dobri u Portugalu, pokazali kvalitetu i imali posjed lopte. Moramo paziti na kontre Portugala. Imat će Felixa, Leaa koji su brzi. Moramo paziti da nam kroz naš posjed ne izađu u kontru, polukontru”.

Utakmica Hrvatska - Portugal igra se u ponedjeljak u 20.45 sati.