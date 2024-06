Ivan Leko uzima Dinamu dva igrača: Maksimir napušta drugo najskuplje pojačanje u povijesti kluba?

Standard Liege, na čijoj je klupi Ivan Leko, dovodi dvojicu igrača iz Dinama, prema navodima poznatog nogometnog insajdera Fabrizija Romana. Riječ je o braniču Bošku Šutalu (24) i veznjaku Marku Bulatu (22). Šutalo će potpisati petogodišnji ugovor i odmah se pridružiti belgijskom klubu, dok će Bulat otići na posudbu s opcijom otkupa, prema Romanu.

Podsjetimo, Boško Šutalo je hrvatski nogometaš rođen 2000. godine koji igra na poziciji braniča. Karijeru je započeo u Osijeku, gdje je prošao kroz omladinsku školu i debitirao za seniorsku momčad. Svojim igrama u Osijeku privukao je pažnju talijanskog prvoligaša Atalante, koja ga je dovela u siječnju 2020. godine.

