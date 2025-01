Livaja otkrio zašto se Daliću nije javio na telefon: 'To je istina, ali...'

Marko Livaja, ključni igrač Hajduka, u velikom intervjuu za Dalmatinski portal progovorio je o brojnim temama. Bijeli se ove sezone bore za naslov s Dinamom i Hajdukom, a Livaja je prvo odgovorio je li ovaj kadar dovoljan da budu prvaci.

- Smatram da nije, ali poznavajući trenera i njegov pristup prema igračima, mislim da možemo osvojiti naslov. Sve što smo napravili ove polusezone napravili smo zbog našeg zajedništva. Možda nemamo toliko kvalitete koliko bi ljudi očekivali, ali, ponavljam, sve smo napravili zbog našeg zajedništva i jakih treninga.

Kakav je Gattusov pristup igračima?

- On je kao otac. Kada je nešto loše, on će ti to uvijek reći u lice, ništa ne skriva. Imamo dobru zezanciju, a kada se radi jako je ozbiljan. Prošao je velike klubove, osvojio je puno toga, opušten je lik i s njim se može pričati o svemu.

Kad je Dinamo kompletan, je li bolji od Hajduka?

- Imaju veću kvalitetu od nas, širi su, to se ne trebamo lagati. Ipak, kao što sam rekao, imamo zajedništvo i trener nas uvijek odlično pripremi za derbije. U njima smo do sada primili pogotke jedino iz prekida, kompaktni smo, linije su nam uske i protivnicima malo dopuštamo.

Na treningu reprezentacije u Rijeci su ga vrijeđali.

- Nemam nikakav problem s tim da dođem u Rijeku, u Maksimir ili bilo gdje drugdje i da me se pljuca i svašta govori. Ipak, ako sam u reprezentaciji, to je onda nešto drugo. To nije bio trenutak za takve stvari, ali nema veze.

Pletikosa je neki dan rekao da je Livajina odluka da ne želi igrati za reprezentaciju, ali nije ona donesena tek tako.

- On zna kakva je bila situacija, ne želim se više miješati.

Dalić je isto jednom izjavio da mu se Livaja nije javljao na telefon. Je li to istina?

- Istina je, ali je zvao tek tri mjeseca nakon incidenta. Ne želim više o tome, bit će vremena.