VIDEO Pogledajte dva gola hrvatskog hit-igrača za veliki preokret u Europi

Hrvatski nogometaš Franjo Ivanović bio je junak u 2-1 pobjedi belgijskog Union Saint-Gilloisea protiv portugalske Brage u susretu sedmog kola Europske lige. Ivanović je zabio oba gola u preokretu belgijskog sastava koji je ovom pobjedom praktički osigurao prolaz. Gosti su poveli u 17. minuti golom Aminea El Ouazzanija, a u završnici poluvremena Ivanović je prvi put zatresao mrežu portugalskog sastava. Međutim, pogodak je poništen zbog zaleđa. Hrvatski napadač je u 50. minuti još jednom bio precizan, a ovoga puta sve je bilo čisto. Sjajnu predstavu okrunio je u 74. minuti i drugom golom na utakmici. U sudačkoj nadoknadi je imao sjajnu priliku i za hat-trick, ali je Lukas Horniček obranio njegov udarac. U 79. minuti gosti su ostali s igračem manje nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Vitor Carvalho, a u 84. minuti i domaćin je ostao s igračem manje, "pocrvenio" je Koki Machida. Ivanović je ove sezone zabio 15 golova, od kojih je 11 zabio za Union, a četiri za Rijeku. Ivanović je rođen u Austriji i tamo je napravio prve nogometne korake, a sa 12 godina prešao je u Augsburg iz kojeg je u lipnju 2023. preselio u Rijeku. U kolovozu prošle godine postao je član belgijskog kluba. Za hrvatsku U-21 reprezentaciju je upisao 11 nastupa i postigao dva gola. Union SG je ovom pobjedom skočio na 15 mjesto sa 11 bodova, tri više od Porta na 25. mjestu, prvom ispod crte.

IVANOVIĆEV GOL ZA 1:1 POGLEDAJTE OVDJE

IVANOVIĆEV GOL ZA 2:1 POGLEDAJTE OVDJE

Tri boda je osvojio Lazio koji je porazio Real Sociedad sa 3-1 zadržavši vrh ljestvice. Lazio sada ima tri boda više od drugoplasiranog Eintrachta i Athletic Bilbaoa i sedam golova bolju razliku pogodaka, pa će gotovo sigurno zadržati "jedinicu" i na koncu ligaškog dijela natjecanja. Rimski klub je poveo već u petoj minuti golom Maria Gile, a novi problemi za Baske stigli su u 30. minuti kada je Aihen Munoz isključen zbog dva žuta kartona. Lazio je "podebljao" prednost u 32. minuti preko Mattije Zaccagnija, a smo dvije minute kasnije već je bilo 3-0, a gol je postigao Taty Castellanos. Konačnih 3-1 postavio je Ander Barrenetxea u 83. minuti. Luka Sučić je igrao cijeli susret za španjolski sastav.

Eintracht je sa 2-0 slavio protiv Ferencvaroša probivši se na drugo mjesto sa 16 bodova, koliko ima i Bilbao na trećoj poziciji. Golove za njemački sastav zabili su Can Yilmaz Uzun (49) i Hugo Ekitike (59). Igor Matanović je za domaćine zaigraio od 80. minute. PAOK je identičnim rezultatom pobijedio prašku Slaviju ostavši u igri za prolaz. Golove za solunskim sastav, na čijim vratima je bio Dominik Kotarski, zabili su Stefan Schwab (26-11m) i Giannis Konstantelias (56) RFS je u Rigi porazio Ajax sa 1-0, a gol odluke zabio je Adam Marhijev u 79. minuti. Josip Šutalo je igrao cijeli susret za Ajax. Ludogorec, kojeg vodi Igor Jovićević, je kod kuče izgubio od Midtjyllanda sa 0-2. Golove su zabili Dario Osorio (18) i Valdemar Andreasen (90+5).

Manchester United je nakon velike drame porazio Rangers na Old Traffordu sa 2-1. "Crveni vragovi" su poveli u 52. minuti autogolom gostujućeg vratara Jacka Butlanda, izjednačio je Cyriel Dessers u 88. minuti, a pobjedu Unitedu donio je Bruno Fernandes u drugoj minuti nadoknade. United je sada četvrti sa 15 bodova, dok je Rangers na 13. poziciji sa četiri boda manje.

U ranije odigranom terminu Tottenham je na gostovanju pobijedio Hoffenheim sa 3-2. Spursi su ovom pobjedom prekinuli niz od dva uzastopna poraza, te dohvatili važne bodove u borbi za jednu od prvih osam pozicija. Londonski sastav je poveo već u 4. minuti golom Jamesa Maddison, a u 22. minuti je Heung-Min Son povećao na 2-0. Najbolju priliku u prvom dijelu domaćin je imao u 33. minuti, no Tom Bischof nije uspio svladati Brandona Austina. Njemački sastav je smanjio u 68. minuti golom Antona Stacha, međutim Son je svojim drugim golom u 77. minuti vratio kontrolu na stranu engleskog premierligaša. David Mokwa Ntusu je produžio nadu domaćina smanjivši u 88. na 2-3 na asistenciju Andreja Kramarića koji je igrao cijeli susret.

Fenerbahče i Lyon su odigrali bez golova. Dominik Livaković nije branio za Lyon zbog ozljede, dok je Duje Ćaleta-Car za goste zaigrao od 68. minute. Bodø/Glimt je sa 3-1 slavio protiv Maccabi Tel Aviva. Izraelci su poveli u 12. minuti golom Dora Peretza, a izjednačio je Kasper Hogh u 39. minuti. No, u drugom dijelu Norvežani su golovima Hakona Evjena (62) i Hogha (65-11m) stigli do 3-1 prednosti. Simon Sluga nije branio za goste. Karabag je protiv FCSB-a vodio 1-0 i 2-1, ali su gosti slavili sa 3-2. Leonardo Andrade je doveo Karabag u prednost već u drugoj minuti, no pet minuta kasnije izjednačio je Adrian Sut. Domaćin je u 41. minuti stigao do nove prednosti nakon autogola Siyabonga Ngezana, ali je u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio David Miculescu. Sut je svojim drugim golom u 73. minuti doveo rumunjski sastav do preokreta. Fabijan Buntić je branio za domaći sastav.