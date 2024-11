Igrao s Modrićem i bio na vrhuncu, a onda je pretukao suprugu pa dotaknuo dno, evo gdje je danas

Bivši nizozemski nogometaš Rafael van der Vaart bio je jedan od najvećih talenata svoje generacije. Predviđali su mu sjajnu karijeru, a u domaćem Ajaxu je odigrao više od 140 utakmica i zabio više od 50 golova, a u svojim redovima su ga htjeli mnogi velikani. Ipak, on je 2005. odlučio zaigrati za Hamburg za 5 i pol milijuna eura, postao je kapetan, a potom otišao u Real, a zatim i Tottenham, da bi se na kraju vratio u HSV. Bio je legenda. Prava nogometna ikona.

Nedavno se prisjetio kako je prije 20 godina debitirao za nizozemsku reprezentaciju i koliko mu je to značilo. Svi su mu se divili, a njegova tadašnja supruga Sylvie sve je vrijeme bila uz njega. No, slavni je nogometaš u jednom trenutku zadobio tešku ozljedu zbog koje je morao pauzirati cijeli prvi dio sezone 2012./2013.

VEZANI ČLANCI:

Nizozemac je za vrijeme oporavka odlučio proslaviti novu 2013. godinu u društvu supruge na jednoj zabavi. Sve se činilo idilično, na društvenim mrežama su objavljivali fotografije, a onda je uslijedio šok. Na prvi dan nove godine svi mediji su brujili o jednoj vijesti - Van der Vaart je pretukao suprugu pred svima na zabavi.

Već idućeg dana, par se razišao, a Rafael je za medije izjavio kako je idiot i da žali zbog svega, ali niti to ga nije spasilo. Uslijedio mu je potpuni raspad karijere.

U Hamburgu je ostao do 2015. godine, ali njegove predstave nisu bile ni do koljena onima koje je pružao ranije. Kasnije je njegova karijera tonula sve dublje i dublje dok nije i službeno završila u dresu Esbjerga. Danas i on i njegova bivša supruga imaju nove ljubavi. Njegova nova odabranica je Estavana Polman, višestruka svjetska i europska rukometna prvakinja, a Sylvie se sada preziva Meis.