Hrvatski trio briljira u slavnom klubu: 'Imamo tu neku kemiju, a i trener nam vjeruje'

Mala hrvatska enklava u rumunjskoj odbojkaškoj instituciji – Dinamu iz Bukurešta pokazuje na najbolji mogući način zašto su naši igrači (i igračice) toliko cijenjeni u inozemstvu. Marino Marelić, Petar Višić i Kruno Nikačević čine polovinu udarne postave rumunjskog prvaka koji trenutačno drži drugu poziciju u jakoj domaćoj ligi i uspješno nastupa s velikim ambicijama u osmini finala CEV Challenge kupa. Nesvakidašnja je to situacija da tri igrača iz iste zemlje nastupaju za neki klub, i još k tome tako uspješno, kao nositelji kvalitete. Nakon 10 odigranih kola Dinamo je drugi iza vodećeg Brasova, s istim brojem bodova i tek jednim izgubljenim setom više. Uzgred, Dinamo ih je dobio već u prvom dijelu s 3:1.

Silom prilika na korektoru

– Izgubili smo dva susreta, od Craiove odmah u početku i u gradskom derbiju od Steaue – kaže jedan od najboljih igrača Dinama Marino Marelić, uvijek u fokusu reprezentacije, koji je, baš kao i njegovi "zemljaci" do sada već više puta bio izabran u momčad kola i koji je prvi skorer lige. I to na poziciji koja nije njegova:

– Igram na poziciji korektora, silom prilika, jer nam se prva dijagonala ozlijedila u početku lige pa sam uskočio. I ispalo je jako dobro, nisam se ni sam tome nadao, s primača pucača na korektora. Ali, da mi nije tehničara Petra Višića, taj prijelaz ne bi bio tako dobar – iskreno kaže Marino, koji hvali atmosferu u klubu, ali i vrlo kvalitetnu i jaku rumunjsku prvu ligu.

A Petar Višić, reprezentativni organizator igre, koji je stigao u Rumunjsku iz Italije, očito se odlično snašao u možda i najpoznatijem njihovu klubu.

– Zadovoljan sam, član sam prve šestorke, imam Marelića i Nikačevića uz sebe, suigrače iz reprezentacije, tako da je prilagodba bila vrlo brza i lagana. Družimo se i izvan terena, no moram reći da je u klubu baš dobra atmosfera, imamo tu neku potrebnu kemiju, a i trener nam vjeruje, iako je bio malo skeptičan na početku sezone kako će sve to ispasti. Nije imao dobrih iskustava kada je u klubu puno igrača s istog govornog područja, pogotovo iz iste zemlje. No ispalo je odlično.

Naravno da je ispalo odlično, kada trojac uz Marelića i Višića, prave pozitivne sportaše, čini i Kruno Nikačević, vječno pozitivan čovjek.

– I meni je to bila čudna situacija, znam da sam posljednji došao i da se trener raspitivao o mom karakteru kod nekih drugih igrača. Družimo se i izvan terena, ali nismo osuđeni jedni na druge, zdrava je atmosfera u klubu, a i ambicije su izražene. Želja je, naravno, dogurati do finala, a onda, kada si već u finalu, i uzeti domaće prvenstvo. U CEV Challenge kupu igramo protiv nizozemskog Groningena, prvu smo vani izgubili s 3:0, druga je doma i želimo otići što dalje – kaže Kruno.

A to dalje znači sudar s još jednim Hrvatom, objašnjava Marelić u ime svih:

– Ako prođemo Nizozemce, čemu se svi iskreno nadamo, idemo najvjerojatnije na talijansku Lube Civitanovu, a tamo igra Petar Đirlić. Svi smo nekako "nabrijani" na taj susret, malo zbog njega, ali i zbog te velike favorizirane talijanske momčadi.

Očito su se naši igrači sjajno snašli u Dinamu, nemaju nikakvih zamjerki osim…

– Daleko je od doma, nema direktnih aviolinija, a autom je to neizvedivo u kratkom roku. Raspored je naporan, domaće prvenstvo je jako, puno je putovanja, tu je još i eurokup i jednostavno imamo vrlo malo vremena za išta drugo. Pitanje je hoćemo li i koliko dobiti slobodno za božićne i novogodišnje blagdane. Žestoko se trenira, tako da nismo baš puno dosad ni stigli vidjeti grad, koji je, ovako na prvu, vrlo lijep – kaže Marino, koji je prošlog ljeta uzeo "studijsku godinu" u hrvatskoj reprezentaciji posvetivši se doktoratu na Kineziološkom fakultetu.

Dolazimo na pripreme uigrani

O činjenici da su u istom klubu ove sezone, Petar i Kruno glasno razmišljaju i uz smijeh šalju poruku izborniku:

– Baš je dobro za našu reprezentaciju što smo svi zajedno u klubu, doći ćemo na pripreme uigrani, tako da bi nam izbornik čak mogao zbog toga i dati dodatni dulji odmor od naporne sezone. Dobro igramo, zadovoljni smo, samo da tako ostane do kraja sezone, koja bi trebala završiti već krajem travnja. I, naravno, da ne bude ozljeda.