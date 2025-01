Hrvatski talent (19) žari i pali u Italiji. Otkrio nam je veliku želju, spomenuo i Luku Modrića

Mladi hrvatski nogometaš Borna Knezović, 19-godišnjak koji je rođen u Požegi, žari i pali prvom juniorskom talijanskom ligom, popularnom Primaverom. Postoji dobra mogućnost da niste znali za to jer Borna nije dobio značajan medijski prostor u Hrvatskoj. Ofenzivni veznjak Sassuola visok 188 centimetara jedan je od najboljih, ako ne i najbolji igrač Primavere. Njegov klub je pri samom vrhu ljestvice u konkurenciji velikana poput Intera, Juventusa, Milana i Rome, a Knezović je drugi najbolji strijelac lige s 12 pogodaka. Prošle godine je sa Sassuolom, nakon prelaska iz vinkovačke Cibalije, osvojio Primaveru te juniorski Superkup, a ove je sezone "eksplodirao" na individualnoj razini (prema Sofascoreu je trenutačno treći najbolji igrač Primavere). Knezović još uvijek nema nastupe u mladim uzrastima hrvatske nogometne reprezentacije, a među talijanskim i svjetskim skautskim platformama ističe ga se kao jednog od velikih nadolazećih talenata. S talentiranim mladićem smo razgovarali u povodu njegovih sjajnih igara, a razgovor smo započeli o nogometnim i životnim počecima.

– Moji prvi nogometni koraci počeli su u Pleternici, a kasnije sam svoj razvoj nastavio u Cibaliji, gdje sam proveo tri godine koje su bile ključne za moj nogometni i osobni rast. Veliku ulogu u mom razvoju odigrao je i malonogometni klub Tokić, s kojim sam osvojio kadetsko prvenstvo Hrvatske te bio proglašen najboljim igračem prvenstva. To su bili trenuci koji su me dodatno oblikovali kao igrača i pokazali mi što znači trud, disciplina i posvećenost. Upravo sam tada shvatio da nogomet nije samo sport. To je način života koji zahtijeva nepokolebljivu vjeru u sebe i spremnost da nikad ne odustaneš, bez obzira na izazove koji se nađu na putu – započeo je elokventni Knezović, pa dodao:

– Dolazim iz obitelji koja mi je uvijek pružala bezuvjetnu podršku i koja je vjerovala u mene čak i onda kada je bilo teško. Ta podrška mi je dala snagu da ostanem usmjeren na svoje ciljeve. Izvan nogometa, trudim se održavati balans, volim čitati knjige i gledati filmove, što mi pomaže opustiti se i proširiti vidike.

Kako se dogodio odlazak iz Cibalije u Sassuolo?

– Moj odlazak u Sassuolo započeo je kroz inicijativu Ismeta Dizdarevića, koji je kontaktirao prvo moje roditelje, pa onda Sassuolo i predstavio im me kao igrača visokog potencijala. Istaknuo je da sam, kao rijedak primjer, uspio napraviti prijelaz iz malog nogometa u veliki, što je izazov za mnoge, ali ono što me čini posebnim je moj uspjeh u tom prijelazu, čime sam dokazao da je takav korak potpuno ostvariv.

Kakva je bila prilagodba na život u Italiji, koji su vas običaji najviše iznenadili ili oduševili? Što generalno mislite o kulturi življenja tamo?

– Prilagodba na život u Italiji nije bila laka, posebno u početku, kada sam bio daleko od obitelji i poznatog okruženja. No, s vremenom sam pronašao svoj ritam, a već u drugoj sezoni uspio sam pokazati zašto su me izabrali. Talijanska kultura iznenadila me svojom jednostavnošću i uživanjem u svakodnevnim stvarima; od nevjerojatne količine kave koju piju, tjestenine koja je nezaobilazni dio svakog obroka, pa sve do slatkih doručaka. Italija ima poseban šarm, a njihova strast prema životu baš ostavlja snažan dojam.

Što je u Sassuolu toliko kliknulo između vas i momčadi?

– Ključ mog napretka bila je promjena stava i dodatni rad koji ulažem prije i poslije treninga. Taj trud počeo se isplaćivati već prošle sezone, a ove godine nastavilo se u još boljem smjeru. Što se tiče momčadi, imamo sjajnu kvalitetu na svim pozicijama, od golmana do napadača. Trener ima nevjerojatnu sposobnost prepoznati kako najbolje iskoristiti naše snage i povezati nas u jedinstvenu cjelinu, što jasno pokazujemo na terenu.

Koliko je Primavera mjerilo? Osjećate li da možete već sada igrati među "velikim dečkima" u Serie A?

– Primavera je izvrsna platforma za razvoj mladih igrača, ali naravno da težim koraku više. Trenutačno sam na raspolaganju prvoj momčadi i spreman sam prihvatiti bilo koju priliku koja mi se pruži. Moj fokus je na tome da na terenu dam svoj maksimum, a na trenerima je da odluče kada sam spreman za korak naprijed.

Kakve kontakte imate s HNS-om? Obavještava li vas itko o igranjima ili planovima za mlade selekcije reprezentacije? Kako se osjećate po tom pitanju?

– Trenutačno nemam kontakata s HNS-om, ali igranje za reprezentaciju san je svakog mladog igrača, pa tako i moj. Naravno da bih bio iznimno ponosan dobiti priliku predstavljati svoju zemlju na međunarodnoj razini. Na meni je da nastavim raditi i dokazivati se na terenu, a hoću li biti dio reprezentacije, ovisi o trenerima i njihovim planovima. Uvijek sam na raspolaganju.

Imate li neke igrače/zvijezde koje volite gledati i po kojima modelirate svoj stil igre?

– Inspiraciju crpim iz igre Luke Modrića. Njegova sposobnost kontrole ritma igre, precizne odluke pod pritiskom i stvaranje napadačkih prilika su nešto čemu težim. Njegova karijera i način na koji vodi momčad na terenu su zaista primjer koji me motivira.

Koji su dosezi, ambicije i dugoročni ciljevi Borne Knezovića?

– Moji kratkoročni ciljevi su zaigrati za prvu momčad Sassuola i dokazati se na najvišoj razini. Dugoročno, sanjam o igranju Lige prvaka i nastupu za hrvatsku reprezentaciju. Svjestan sam da je put do takvih ostvarenja pun rada, odricanja i predanosti, ali vjerujem da uz pravi pristup i mentalitet ništa nije nemoguće.