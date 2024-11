Hrvatske rukometašice danas kreću na Euru, odmah na početku imaju najteže suparnice

Rukometašice Hrvatske danas kreću s igranjem na Europskom prvenstvu koje se igra u tri države – Švicarskoj, Austriji i Mađarskoj. Prvi suparnik izabranicama Ivice Obrvana bit će Danska (20.30 sati), a susret se igra u Baselu. Našim rukometašicama bit će ovo 13. nastup na europskim prvenstvima. Nije nas bilo samo triput, od 1998. do 2002., a od 2004. do danas smo stalni sudionici. Najveći uspjeh ostvarili smo 2020. godine kada smo osvojili brončanu medalju, a drugi najbolji plasman bilo je peto mjesto 1994. godine.

Pamtimo Herning

Naše današnje suparnice, Danska, spada u red najuspješnijih reprezentacija na europskim prvenstvima. Dankinje su sudjelovale na svim europskim prvenstvima, a u svojoj kolekciji imaju šest medalja, od čega tri zlatne. Uspješnije od njih su samo Norvežanke koje su osvojile 13 medalja do čega devet zlatnih. Na posljednjem EP-u, u Sloveniji 2022. Danska je u finalu izgubila upravo do Norveške. Z tog rostera danas neće biti Sandre Toft, Mette Tranborg, Louise Bourgad i Kathrine Heindhal. Hrvatske je s Danskom do sada igrala 12 puta službene susrete. Naše rukometašice su slavile pet, a danske šest puta. Na europskim prvenstvima pak, bilo je šest susreta. Četiri puta bolja je bila Danska, a dvije pobjede pamte hrvatske rukometašice. Prva je bila u Stockholmu 2006. god., 26:20, a druga koju posebno pamtimo u Herningu 2020. godine 25:19 u borbi za broncu. Posljednji susret igran je u Ljubljani prije dvije godine i tada je Danska slavila uvjerljivo, 26:17.

– Krećemo s Danskom koja je jedan od najtežih suparnika. Nestrpljivi smo da vidimo kako ćemo im se suprotstaviti izuzetno jakim moćnim Dankinjama. Dat ćemo maksimum i težimo tome da izborimo drugi krug. Najviše smo se fokusirali na ovu utakmicu jer je prva. Dominiraju izuzetno agresivnom snažnom obranom, kompaktnom, čvrstom. Svaki pokušaj igre jedan na jedan s pola snage ne donosi puno dobrog, ne smije se griješiti puno, ne smije se bacati lopta u prazno, forsirane tehničke greške kažnjavaju se brzom kontrom. One imaju određene nove igračice koje igraju agresivno, ne smijemo biti na pola, moramo biti gusti, kompaktni, sve vrijeme koncentrirani i držati isti nivo igre tako da im možemo što duže parirati – rekao je izbornik Ivica Obrvan.

Što se tiče našeg sastava, Sara Šenvald i Klara Birtić su se oporavile i bit će među 16 onih koje će izbornik prijaviti za prvi susret. Na tribine za početak natjecanja idu Iva Bule i Iva Zrilić. Hrvatska je došla s ambicijom da prođe u drugi krug. I ne zaboravimo, u ovoj reprezentaciji je među 18 igračica koje su stigle u Basel čak pet koje imaju između 18 i 22 godine.

Osjećam da smo spremne

– Osjećam da smo spremne. Željno iščekujemo početak europskog prvenstva, da vidimo gdje smo i što smo i što možemo dati. Nije loše probiti led s najjačima, dokazati se i pokazati – rekla je kapetanica Katarina Ježić, a vratarka Kapitanović dodala: – Više mi se čini da sam koncentrirana, s nestrpljenjem očekujem početak, ali mislim da sam spremna. Danska ima dosta novih imena, ali temelj su zadržali, bit će zanimljivo. Tu su neke nove cure...