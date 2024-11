Hrvatski izbornik označio krivca za stanje u reprezentaciji: 'Godinu dana ništa ne rade, a onda...'

Rukometašice Hrvatske pobjedom nad Srbijom (30:26) osvojile su Croatia kup u Novigradu i s dozom umjerenog optimizma putuju na Europsko prvenstvu, koje se ove godine igra u tri države – Švicarskoj, Austriji i Mađarskoj. Izabranice Ivice Obrvana smještene su u skupinu koja se igra u Baselu, s Danskom, Švicarskom i Farskim Otocima. Samo prve dvije ekipe iz skupine prolaze u drugi krug, a to će biti jako teško. Naime, Danska je u ovom trenutku puno jača, a Švicarska, s danskim izbornikom, favorit na domaćem parketu.

Ne tako davno Hrvatska se s EP-a vratila s brončanom medaljom. To je za sada jedina ženska medalja na velikim rukometnim natjecanjima, naravno kada je riječ o seniorkama. Prošle su četiri godine od tog uspjeha, a u rosteru reprezentacije zadržalo se tek nekoliko igračica – sestre Posavec, Bešen, Milosavljević, L. Kalaus, Ježić i Vidak. Od onih kojih trenutačno nema, a bile bi sigurno u kadru, ozlijeđene su Debelić i Šimundža. Ali nema četiri igračice koje su bile udarna postava te brončane ekipe – Krsnik, Mičijević, Blažević i Pijević. Upravo se velika prašina podigla oko nepozivanja posljednje tri. Nisu ozlijeđene, igraju u dobrim klubovima, u solidnim su formama. Još od ranije su prekrižene Japundža, Vidak i D. Kalaus.

Na posljednjem Europskom prvenstvu, zadnjem koje je s klupe vodio Nenad Šoštarić, bili smo deseti. Ivica Obrvan preuzeo je reprezentaciju i na svom prvom velikom natjecanju, Svjetskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, osvojio 14. mjesto. Svi se jako dobro sjećaju utakmice drugog kruga protiv Mađarske. Trebala nam je pobjeda za četvrtfinale. Pogotcima Milosavljević u 54. minuti poveli smo s 22:18. Pobjeda je bila na vidiku, a onda se dogodio čudo. Mađarice posljednjih pet minuta više nisu primile nijedan pogodak, a postigle su pet zaredom, od čega tri Katrin Gitta Klujber. Većina igračica sa Svjetskog prvenstva igrat će i u Baselu – Bešen, Kragulj, sestre Posavec, Šenvald, Milosavljević, Ježić, Brkić, Barišić i Prkačin. Ali ne Mičijević, Blažević i Pijević...

– Protiv Švicarske nas u Baselu čeka puna dvorana, Hrvatska je na Euru prije dvije godine s njima odigrala 26:26, radi se o ozbiljnoj reprezentaciji, po većini prognoza to bi trebala biti utakmica za prolazak. Mislim da smo s njima 50:50, a veći izgledi za pobjedu ovisit će o dnevnoj formi i svakako zdravlju igračica. Naravno, uz velikog favorita Dansku, ne želim podcijeniti selekciju Farskih Otoka koja je vrlo dobra ekipa, nadam se da ćemo biti u dobrom izdanju i preko Švicarske tražiti prolaz dalje. To nije neka pila naopako, svi koji prate ženski rukomet znaju da će to biti teška utakmica protiv vrlo ozbiljne reprezentacije – priča Obrvan uoči odlaska na Europsko prvenstvo.

Gostujući u podcastu portala Net.hr, dao je zanimljivo viđenje ženskog rukometa.

– Malo me smeta općeniti tretman rukometa u Hrvatskoj, posebno ženskog. Da pitate određene ljude koji se uključuju na pojedine portale i komentiraju razne situacije i pojedine napise, većina ih ne bi znala gdje ove cure igraju i kako igraju. Smeta mi što se na temelju paušalnih ocjena analizira pozivanje ili nepozivanje pojedine igračice u reprezentaciju, a da se godinu dana ne napiše nijedno slovo o ženskom rukometu, da se zabilježe na većini portala ili u većini medija sjajni nastupi RK Podravka i onda mi je pomalo smiješno kad pročitam da nam u ovom trenutku najmanje trebaju svađe kad nam treba mir – rekao je Ivica Obrvan, dodavši:

– Niti nam svađe trebaju niti ih imamo, niti ih tko potencira iz stožera ili iz HRS-a. Jednostavno, to su potencirali mediji. Razumijem, doduše, i medije i te famozne portale koji žive od klikova...