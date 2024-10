Hrvatske nogometašice mogu se plasirati na Euro, na putu im stoji nezgodna reprezentacija

Nogometašice Hrvatske danas u Varaždinu u 19 sati igraju protiv Sjeverne Irske prvu utakmicu prvog kruga dodatnih kvalifikacija za plasman na Europsko prvenstvo.

– Došli smo u situaciju da igramo kvalifikacije za Europsko prvenstvo, što je veliki pomak kad je riječ o ženskom nogometu i ovim djevojkama. Mislim da su one to i zaslužile. Iako dolazimo u situaciju kada igramo s reprezentacijama koje su po rejtingu ispred nas godinama, cure imaju motiva i želje da to uspijemo sustići te da ostvarimo dobar rezultat – rekao je Nenad Gračan, izbornik Hrvatske.

Dan uoči okupljanja Matea Bošnjak ozlijedila je koljeno na prvenstvenoj utakmici Agrama i Splita te neće igrati u kvalifikacijama protiv Sjeverne Irske.

– Otpala nam je Matea Bošnjak. Dugo je vukla ozljedu koljena, nešto je osjetila na zadnjoj prvenstvenoj utakmici pa nismo htjeli riskirati s njom. Međutim, sve cure su se odazvale i očekujem da ćemo napraviti dobru pripremu što se tiče same utakmice i analizirati protivnika. Neće biti nimalo jednostavno u ovoj fazi natjecanja. Nije nam najjednostavnije, ali želja i motiv postoje pa ćemo vidjeti – rekao je Gračan, koji je umjesto Bošnjak pozvao igračicu Osijeka Barbaru Živković.

– Ono što nas sve veseli jest da se Maja Joščak vratila u reprezentaciju nakon svih tih peripetija s ozljedama. Sigurno je to veliki poticaj i dodatni motiv za sve cure. Radi se o igračici koja je zaista potrebna ovoj reprezentaciji – zaključio je Gračan.