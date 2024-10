Gattuso još jednom jasno rekao što misli: 'Ako netko to prekrši, postajem beštija!'

Nogometaše Hajduka ove subote očekuje domaći dvoboj s Lokomotivom. Zagrebačka momčad često je znala biti neugodan suparnik bijelima, a sutrašnji dvoboj oni dočekuju kao lideri HNL-a. Nemaju poraza izabranici Gennara Gattusa u domaćem prvenstvu ove sezone, a talijanski stručnjak na press-konferenciji naglasio je da bi želio da to tako i ostane.

- Mi nećemo misliti na rekorde. Uvjerili smo se do sada da je svaka utakmica teška. Našim rukama smo osjetili kako izgleda teška utakmica. Mislim tu na Koprivnicu, gdje smo patili u početku susreta. U hrvatskoj ligi nema lakih utakmica, ponavljam. Moramo se boriti, ići dalje. Moramo biti spremni, ne misliti na rekorde. Sutra nas očekuje teška utakmica, možemo je usporediti s Belupom. Oni su broj jedan u ligi po pressingu, stalno napadaju s četiri pet igrača. Na odbijenim loptama su jako opasni. Brzo izlaze, trče, moram spremiti ovu utakmicu u obje faze. Posjed i bez posjeda. Već sam i sebi pomalo dosadan, ali nema lakih utakmica.

Dotaknuo se Gattuso "problema" Sigur i Pukštas, novinari su ustvrdili da njih dvojica ne igraju često...

- Ispravno je pitanje: ne zašto Pukštas i Niko, nego zašto ne igraju i svi ostali. Zašto ne igraju i Moufi, Yassine, Trajkovski? Bitno je da su svi ljuti, treniraju žele igrati. Teške odluke su odlučiti tko igra, svi su u dobrom stanju, dobro treniraju. Odabiri su moji, ja stojim iza njih i odgovaram. Zato Pukštas ne igra. Trenira dobro, ali sada ga ne vidim. Nemojmo izdvajati samo Pukštasa i Sigura.

Kako diše svlačionica?

- Ne osjećaju se četiri boda, samo gledamo kako dobro odraditi iduću utakmicu. Nitko ne želi napraviti grešku kao prošle sezone, prerano se veseliti, misliti da ćemo lako do pobjeda. Glavno mi je od svlačionice bilo napraviti obitelj kada sam došao. Obitelj ima i dobre i loše trenutke, želimo imati što više dobrih. Sve sam fokusirao na disciplini i treningu. Nikome neću dopustiti da naruši to, ako netko to pokuša, postajem "beštija". Ako netko ne poštuje trening i obitelj, za njega mjesta nema. Ako i izgubimo utakmicu, stisnut ćemo ruku protivniku i vratiti se na posao. Nakon četiri mjeseca, opet govorim, pohvale cijeloj ekipi. Na visokoj je razini, veliku profesionalnost sam doživio. 31 čovjek, nekada netko počini grešku, svi se pomire s kaznom i nastave dalje. Iznenađen sam, ne samo terenom nego i van terena, svi žive ovaj klub, s entuzijazmom nastavljam dalje.

Prokomentirao je Gattuso i reakciju Dajakua u Koprivnici.

- Da odmah kažem, Leon je imao problem sa svojim pogreškama, ne s mojom odlukom. Rekao sam mu: "Nemoj se ubiti sam". Popričali smo i na večeri, on se kasnije i ispričao cijeloj momčadi, platit će večeru i idemo dalje. Svima sam rekao, ako imaju problem da mi pokucaju na vrata. Riješit ćemo sve probleme, pa ako se i posvađamo. Za sve sam uvijek tu u uredu, svi mogu doći i pričati. Leonu sam rekao da je ovo prvi i zadnji put da želim to vidjeti. Znam da je to novinarima sve zanimljivo.