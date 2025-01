Hrvatska večeras igra protiv Argentine. Evo kad i gdje gledati novi nastup rukometaša na SP-u

Rukometaši Hrvatske do sada su igrali protiv Argentine šest utakmica. Triput smo ih pobijedili na službenim natjecanjima i jednom na turniru u Oslu. Ali dvaput smo izgubili. I dok se prvog poraza svi rado sjećamo, onaj drugi ostao nam je u gorkom sjećanju. Naime, kada smo od njih prvi put izgubili na Svjetskom prvenstvu 2003. godine, na tom turniru otišli smo do kraja, do zlatne medalje.

– Mislim da sam branio prvo poluvrijeme, a da je drugo počeo Kelentrić. To je bila nekakva praksa kod Mirka Bašića, u to vrijeme trenera vratara naše reprezentacije. No kako su kola krenula nizbrdo, ušao sam u zadnjih desetak minuta. Vlado Šola ostao je na tribini za tu utakmicu. Mislim da su izvan momčadi ostali i Jović, Vori i Šprem – rekao je Valter Matošević, danas trener vratara u našoj reprezentaciji.

Hrvatska je na toj utakmici vodila s 18:13, a onda je uslijedio potop u nastavku. Malo-pomalo Argentina nas je sustizala, da bi na kraju pobijedila s 30:29. U crno nas je zavio ljevoruki Eric Gull, koji je postigao deset pogodaka. Potom smo s Argentinom igrali na svjetskim prvenstvima 2005. u Tunisu te 2011. godine u Švedskoj. Bila su to dvije uvjerljive pobjede – 36:23 i 36:18. Igrali smo s njima i jednom na Olimpijskim igrama, u Riju 2016. godine. I bilo je gusto, dobili smo samo s pogotkom razlike (27:26). I onda se nismo s njima sretali pet godina, do Svjetskog prvenstva u Egiptu 2021. godine. Bila je to utakmica drugog kola drugog kruga i pobjeda nas je vodila u četvrtfinale. No Argentina nas je opet iznenadila i pobijedila s 23:19. I ovoga puta je, baš kao i 2003. godine, na našoj klupi sjedio Lino Červar. Nekako mu ne ide protiv Argentinaca...

– Nije dobro izgubiti utakmicu, iznenađen sam i ja kako smo igrali, jer smo prethodne tri utakmice dobro odigrali. Preuzimam odgovornost, a čelnicima saveza poručujem da potraže novog izbornika. Svoj sam dio dao uz puno posvećenosti, strasti i angažmana u vođenju reprezentacije, u 250 utakmica. Dvadeset godina stvarala se ova reprezentacija, da se baca na glavu, da se bori, a toga sada nije bilo. I kada u ovakvoj utakmici, važnoj, tvoja momčad podbaci, mogu samo reći da sam razočaran. Neka ovo bude poruka onima koji će doći, dat ću potporu novom izborniku i reprezentaciji, ali mislim da nije trebalo ovako odigrati – rekao je tada nakon poraza Lino Červar.

Utakmica protiv Argentine na rasporedu je u zagrebačkoj Areni, večeras od 20.30 sati. Izravan prijenos je na RTL-u.