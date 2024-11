Jones odao počast Miočiću: 'Sve je pobijedio. Učinio je nešto uistinu posebno, jedva čekam borbu'

UFC-ova priredba 309 sve je bliže, a samim time i povijesni okršaj Stipe Miočića i Jona Jonesa za titulu u teškoj kategoriji. Miočić je borac s najviše obrana naslova i samim time najveći teškaš svih vremena. Jones je pak apsolutna živuća legenda sporta te ga mnogi smatraju najboljim MMA borcem uopće. Sve su oči uprte u Madison Square Garden i borbu za "ostavštinu" kako je mnogi, pa i sami borci, vole opisivati. Oba borca već dulje vrijeme nisu bila u oktogonu. Miočić od poraza protiv Francisa Ngannoua prije tri i pol godine. Jonesa od kada je porazio Cyrila Ganea prije godinu i pol te tako uzeo pojas.

‘‘Imam osjećaj da je vrlo tužno što živimo u svijetu gdje jedan loš nastup toliko diskreditira osobu. Stipe je pobijedio sve. Mislim, Junior dos Santos, Francis Ngannou, Daniel Cormier – neka od najvećih imena. Porazio je puno prvaka. Ja sam dovoljno mudar da znam da jedna večer ne definira nekoga. Stipe je itekako vrijedan protivnik‘‘, rekao je Jones Kevinu Ioleu.

‘‘Nije lako tako osvajati titule više puta, pogotovo u teškoj kategoriji. Ono što je on učinio je istinski posebno, tako da tom čovjeku želim dati priliku. Znam da je borba sa mnom, za mnoge borce velika stvar. Ako itko zaslužuje biti unutra sa mnom, to je onda Stipe Miočić. Tjedan dana je do meča, a borci izgledaju nikad spremnije, tako da jedva čekamo idući vikend", rekao je aktualni prvak teške kategorije.

Dakako, mnogi obožavatelji sporta nisu oduševljeni ovom borbom jer smatraju da nepotrebno usporava ritam u ionako umrtvljenoj teškoj kategoriji. Upravo su se u njoj prvaci smjenjivali kao na traci. U borbi prema MMA pravilima pokazalo se izrazito teško zadržati pojas u konkurenciji iznad 93 kilograma, ali zato je godinama pružala neke od najzabavnijih borbi u sportu. Jonesovo dugo izbivanje onemogućilo je da ostane kompetitivna, a sama organizacija nije željela svome slavnom borcu oduzeti pojas. Zbog toga je ispaštao Tom Aspinall, trenutni izvanredni prvak, koji predugo čeka na svoju priliku da napadne pojas i kojeg mnogi žele vidjeti u kavezu protiv Jonesa.