Hrvatska protiv Češke u borbi za osminu finala, evo gdje možete gledati utakmicu

Hrvatska će danas u 18 sati igrati protiv Češke u Glasgowu na Hampden Parku. Nakon uvodnog poraza protiv Engleske (0:1) Dalićevi izabranici žele se vratiti na pobjednički kolosijek kako im ne bi izmakla osmina finala. Neće imati lagan zadatak budući da su Česi u prvom kolu savladali domaćina Škotsku s 2:0 i rasterećeniji dočekuju ovaj susret.

Izbornik Zlatko Dalić jučer je najavio promjene u momčadi u odnosu na onu koja je istrčala na Wembleyju.

– Bit će to ofenzivnija formacija. Bit će promjena, no vidjet ćemo što i kako. Nedostajalo nam je probojnosti i igra u završnici, to moramo pojačati.

Video – Nikola Jurčević najavljuje utakmicu s Češkom

Naglasio je kako su Česi iznimno opasni kada iz bloka s pet, šest igrača krenu naprijed.

– Oni zaista brzo izlaze iz bloka u napad, to je njihova moć i snaga. No izlazak s puno igrača daje i nama šansu. Mi do sada nismo dolazili s dovoljno igrača u završnicu i to nam je nedostajalo, to moramo popraviti.

Istaknuo je kako "Vatrenima" treba pobjeda koja bi nam dala dodatnu snagu i energiju.

– Svaki te poraz načne i malo poremeti, to je normalno. Nama treba pobjeda kako bi nam dala snagu i energiju. Dečki su svjesni da nam treba pobjeda, neće biti lako, ali puni smo samopouzdanja.

Utakmicu u Glasgowu moći ćete pratiti na drugom kanalu Hrvatske radiotelevizije (HRT2).

Video – Luka Modrić