Hrvatska istupila iz saveza koji vodi moćni Putinov čovjek: 'Trebao je doći u Zagreb, sve smo dogovorili'

Nakon što su to učinili nacionalni savezi 55 zemalja (po 15 azijskih i europskih, 16 američkih i tri afričke), učinio je to i Hrvatski boksački savez. Potvrdom Skupštine, HBS je napustio Međunarodni boksački savez (IBA, nekad AIBA) i postao članom World Boxinga. Čini se da je taj potez izveden u pravi trenutak, jer je u četvrtak Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, World Boxing nazvao "jedinim održivim privremenim međunarodnim savezom".

– Sve je u rukama nacionalnih boksačkih saveza i žele li oni da se njihovi sportaši i sportašice natječu za olimpijske medalje ili to ne žele. Stvar je prilično jasna pa se u tom smislu mogu i primijetiti prelasci brojnih saveza.

Status boksa u olimpijskom programu u zraku je još od 2019. godine, kada je MOO suspendirao tadašnju AIBA-u zbog netransparentnosti u poslovanju, vođenju i upitnog integriteta organizacije. Tako se i dogodilo da su boksačke turnire u Tokiju 2021. i Parizu 2024. organizirali, za to zaduženi, dužnosnici MOO-a, a u Los Angelesu bi to trebali činiti ljudi iz World Boxinga. U tom se smislu očekuje da MOO i službeno prizna World Boxing, što bi se trebalo dogoditi u prvoj polovini sljedeće godine, a što je, na neki način, najavio i sam Bach:

– Kao i kod svakog drugog priznanja, savez koji želi da ga priznamo mora zadovoljiti kriterije, a sada je jasno da bi to mogao biti World Boxing. U svakom slučaju, to ne može biti IBA. Ta priča je gotova iz upravljačkih i etičkih razloga.

Dakako, to se nikako ne sviđa predsjedniku IBA-e Umaru Kremljovu, ruskom milijunašu, koji je ovo ljeto pustio u promet video u kojem Bacha naziva vragom zbog njegove uloge u kontroverzi oko nastupa boksačica s viškom muških kromosoma u ženskoj konkurenciji. Doduše, to je jedna od rijetkih tema oko koje će se s Kremljovim složiti veći dio svjetske boksačke zajednice, dok je sve ostalo što ovaj Putinov blizak prijatelj govori i čini vrlo upitno. A kako je pak Hrvatski boksački savez donio tu povijesnu odluku raspitali smo se kod njegova predsjednika Bone Bošnjaka.

– Na kongresu Europskog boksačkog saveza, EUBC-a bilo je govora da će sve zemlje sastavnice izaći iz IBA-e, što se nije dogodilo. No, mi smo se obratili HOO-u, a potom i Ministarstvu turizma i sporta i iskazali im svoju namjeru, u čemu su nas i podržali.

Logično, jer takvo je što na tragu politike Europske unije.

– Mi znamo gdje pripadamo i tko nas financira. No, prije no što prijeđemo htio sam da odradimo sva europska i svjetska prvenstva kako bi naši boksači i boksačice, kao i njihovi treneri, izborili kategorizaciju. A ne zaboravite da smo u 2024. osvojili 13 medalja, od toga četiri seniorske, što nismo nikad u povijesti ovog Saveza.

Zanimljivo je u cijeloj priči što je upravo Zagreb trebao organizirati jednu IBA-inu "Noć šampiona", koja se nije dogodila.

– Sve smo bili dogovorili, čak smo dobili i rukavice za tu priredbu, no onda se u posljednji trenutak pojavio IBA-in zahtjev na koji mi kao zemlja Europske unije nismo mogli pristati. A tražili su da se ruski boksači pojave s ruskom zastavom i da se svira ruska himna. To je možda prihvatljivo zemljama kao što su Srbija i Crna Gora, jer one nisu članice EU, no kod nas nije.

A u toj je prigodi u Zagreb trebao doći i Kremljov osobno. Odakle tom čovjeku tolika moć, pa i tolika sredstva koja izdvaja za nagradni fond na amaterskim svjetskim prvenstvima kako bi napakostio MOO-u?

– Kremljov je nekako obiteljski povezan s Putinom i drži sve kladionice u Rusiji. Moćan je, ima privatni zrakoplov i tretiraju ga kao Putina. Osim toga, njega zanima samo profesionalni boks.

Jedini kontinent koji zaostaje s prelascima je afrički.

– Kremljov je njih podmićivao sitnim novcem, no meni se čini da će Afrika u jednom trenutku kompletno prijeći na World Boxing. Kao što očekujem da do kraja ove godine u World Boxingu bude oko 70 zemalja, a da će početkom sljedeće godine uslijediti veliki val prelazaka u kojem bi se mogle naći i zemlje iz našeg okružja. IBA-u je već napustio Uzbekistan, zemlja koja je u Parizu imala pet olimpijskih pobjednika.

A osim Uzbekistana, nove svjetske boksačke velesile, otprije su se iz IBA-e izdvojili SAD, Kanada, Brazil, Indija, Japan, Kazahstan, Južna Koreja, Engleska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Australija...