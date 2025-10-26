Hrvat pobijesnio nakon nesvakidašnje izjave svog igrača: 'Trebao bi manje pričati'

Atalanta Ivana Jurića nastavila je svoj nevjerojatan niz u talijanskoj Serie A, no ne na način na koji bi to željeli njihovi navijači. Iako su i nakon osam odigranih kola i dalje neporaženi, remi protiv novog prvoligaša Cremonesea bio je već šesti ove sezone, a četvrti uzastopni u svim natjecanjima. Momčad iz Bergama stvorila je mnoštvo prilika, ali je na kraju jedva izvukla bod golom Marca Brescianinija, nakon što je Cremonese poveo preko Jamieja Vardyja. Jurić je nakon utakmice priznao da mu se nije svidjela igra momčadi u prvom poluvremenu, opisavši je kao "tromu", te je ponovno naglasio kronični problem realizacije. "Opet smo stvorili hrpu šansi i onda dopustili kontranapad. Puno smo bolje igrali u nastavku, ali previše prilika je otišlo u vjetar", izjavio je hrvatski trener.

Frustracija se očito nakuplja ne samo u stručnom stožeru, već i među igračima. Nakon utakmice, za mikrofone je stao vratar Atalante, Marco Carnesecchi, koji je bez ustručavanja poslao kritičku poruku o stanju u momčadi. Ambiciozni vratar izjavio je kako momčad pod hitno mora "promijeniti brzinu" jer s ovakvim tempom osvajanja bodova "neće nikamo stići". Njegova izjava, iako vjerojatno dobronamjerna, odjeknula je u talijanskim medijima i vrlo brzo stigla do trenera Jurića, koji je u tom trenutku davao svoj intervju.

Šokantan natpis na majici srpskog navijača izazvao zgražanje, mnogi se pitaju kako je ovo moguće Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Reakcija hrvatskog stratega bila je brza, oštra i bez imalo okolišanja. Kada su mu novinari prenijeli što je njegov vratar rekao, Jurić nije skrivao da mu se takva vrsta javne kritike nimalo ne sviđa. "Marco je ambiciozan dečko, ali potpuno je pogriješio. Njegov posao je braniti udarce, biti profesionalan i puno, puno manje pričati. I to ne vrijedi samo za njega, već za mnoge igrače", odbrusio je Jurić, jasno dajući do znanja tko je šef u svlačionici i da se problemi trebaju rješavati unutar četiri zida, a ne pred kamerama.

Jurić je potom ublažio ton, pohvalivši Carnesecchija kao dobrog momka koji naporno radi, ali je ostao pri stavu da vratar nije prava osoba za analiziranje taktičkih i napadačkih problema momčadi. "Jako sam zadovoljan ukupnim izvedbama, ali me iritira kad utakmicama zaredom stvaramo ovoliko prilika, a ne pobjeđujemo. Mislim da Carnesecchi nije prikladan za razgovor o ovoj situaciji", objasnio je Jurić. Dodao je i kako za slabu realizaciju postoje objektivni razlozi, poput činjenice da napadači kao što su Lookman i Scamacca nisu prošli ljetne pripreme i tek hvataju pravu formu.

Niz remija doveo je Atalantu u nezavidnu situaciju. S 12 osvojenih bodova imaju samo jedan bod više od Cremonesea, momčadi protiv koje su očekivali sigurnu pobjedu. Zabrinjava i pogled na raspored koji ih čeka u narednom periodu. Na megdan im dolaze Milan, Udinese, Napoli i Fiorentina u prvenstvu, te Olympique Marseille i Eintracht Frankfurt u Ligi prvaka. Postavlja se pitanje hoće li i protiv tako jakih suparnika uspijevati stvoriti 20-25 prilika po utakmici, a još je veće pitanje što će se dogoditi ako realizacija ostane na ovako niskoj razini.

Unatoč svemu, Jurić pokušava zadržati optimizam. Svjestan je da je momčad ispustila bodove koje nije smjela, ali podsjeća i na dobre predstave protiv jakih momčadi. "Istina je, ispustili smo bodove i moramo se popraviti, ali vidjeli smo i sjajne izvedbe protiv ekipa poput Juventusa i Club Bruggea", poručio je za kraj Jurić, nadajući se da će njegova momčad konačno početi pretvarati prilike u pobjede.