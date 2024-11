Hrvat nakon senzacionalne pobjede ostao bez finala, ali ostvarit će velik skok u svjetskom proretku

Hrvatski 19-godišnji tenisač Dino Prižmić (ATP - 380.) nije uspio doći do finala dvoranskog ATP Challengera u Bratislavi, gdje ga je u subotnjem polufinalu pobijedio 22-godišnji Belgijac Raphael Collignon (ATP - 167.) sa 3-6, 6-3, 7-6 (4). Prižmić je od 3-3 u prvom setu nanizao pet gemova, čime je osvojio prvi set (3-0) i došao do 'breaka' prednosti u drugom (2-0). Međutim, njegov je suparnik to isto učinio kad je Splićanin imao 3-1 u drugom setu, što je bio početak rezultatskog preokreta.

Iako je bilo prilika, nijedan od tenisača nije uspio oduzeti servis suparniku u trećem setu pa je odluka o plasmanu u finale pala u 'tie-breaku'. Belgijac je u njemu bio bolji zasluženo ga osvojio sa 7-4.

Collignon će se za naslov boriti protiv prvog nositelja Rusa Romana Safiulina (ATP - 59.) koji je sa 6-4, 6-3 nadigrao Japanca Keija Nishikorija (ATP - 140.).

Pobjednik ovog turnira će osvojiti 125 bodova, a Prižmić je za plasman u polufinale zaradio 35. To će mu donijeti skok od 60-ak mjesta na ATP ljestvici. Podsjetimo, Prižmić je ovoga tjedna u osmini finala u Bratislavi s 2:1 u setovima nadigrao teniskog velikana i nekadašnjeg Grand Slam osvajača, Švicarca Stana Wawrinku.