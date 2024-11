Gattuso otkrio da ga je zvao Dalić: Raspitivao se za njega, zanimalo ga je kakva je osoba i igrač

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nazvao je trenera Hajduka Gennara Gattusa i raspitivao se o 20-godišnjem Šimunu Hrgoviću, koji je dobio pretpoziv među vatrene, odnosno koji je standardni član U-21 reprezentacije.

- Zvao me izbornik prije 10 dana. Interesirao se za Šimuna. Zanimalo ga je kakva je osoba, i kao igrač, iako je znao dosta o njemu - rekao je Gattuso na press konferenciji uoči gostovanja u bijelih u Varaždinu pa nastavio:

- Podsjeća me na dvojicu iz Juventusa Pessotta i Birindellija. Mogu igrati u parku, na igralištu ili na terenu. Uvijek s isitm pristupom. On možda nikad neće odigrati za desetku, ali nikad neće biti ispod razine. Uvijek donosi dodatnu vrijednost. On se rodio s takvim talentom.

- Za mene su svi bodovi jednako važni. Nema laganih utakmica. Sve što čini utakmicu su teren, navijači, protivnik... Nema tog protivnika kojeg možemo dobro išamarati. Rijetko se to događa. Varaždin se voli nadigravati. Samo s jednim klikom mogu postati vertikalni. Poseban naglasak stavit ćemo na čuvanje njihovih krila. Nećemo gledati povijest. Pokazivali su mi kada se osvajalo prvenstvo u Varaždinu. Očekuje nas prava bitka te samo ako uđemo kako treba, onda ćemo i pobijediti - osvrnuo se na gostovanje u barkonom gradu.