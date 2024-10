Hrvat koji živi u Poljskoj opisao situaciju: Iznimno su nezadovoljni, ali uvjereni da nas mogu dobiti

Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra s Poljskom u Ligi nacija. Aktualna zbivanja oko obje momčadi redovito prati i Danijel Lončar, hrvatski stoper koji je igrao i u Osijeku, a trenutačno je u poljskom prvoligašu Pogon Szczecin. Gledao je i posljednju utakmicu naše reprezentacije u kojoj smo do pobjede došli i zahvaljujući spletu sretnih okolnosti.

– Hrvatska je u posljednjoj utakmici izgledala nedorečeno. Možemo i moramo puno bolje. Čini mi se da se prilagođavamo na novi sustav igre. Oscilacije su normalne, dečki se viđaju pet puta godišnje. Dosta igrača nije igralo u ovakvom sustavu i normalno je da im treba vremena – počeo je Danijel Lončar.

Kako je u Poljskoj doživljena takva izvedba naše reprezentacije protiv Škota?

Odigrali jako loše

– Nisu se previše bavili hrvatskom izvedbom. Njih puno više brine kako izgleda njihova reprezentacija. Izgubili su protiv Portugala, a odigrali su jako loše. Iznimno su nezadovoljni tom utakmicom, a pojedini poljski igrači posljednjih su dana izjavljivali da imaju šanse protiv nas, da mogu igrati s ovakvom Hrvatskom.

Robert Lewandowski bio je poprilično kritičan nakon 1:3 poraza protiv Portugala?

– Ne samo on, vidio sam da se javio i Piotr Zielinski koji je kazao da, uz navijačku podršku, očekuju pobjedu nad Hrvatskom.

Kako se u Poljskoj javnosti komentirao taj poraz od Portugala?

– Svjesni su da je Portugal bolja momčad. No, smatraju da su nezasluženo izgubili tako visoko jer je, po njima, prije trećeg portugalskog pogotka trebao biti jedanaesterac za Poljsku. Smatraju da su zaslužili barem bod. No, svjesni su, budu li protiv nas igrali kao protiv Portugala, da nemaju nikakve šanse. Mislim da se sve pita nas, budemo li pravi, kao što smo to znali biti na velikim natjecanjima, pobjeda nije upitna. No, neće to biti lako izvesti protiv Poljske koja je orijentirana prema naprijed i ima nedostatke u obrani. Trebamo to iskoristiti, nikako ući s njima u 'run and gun' način igre. Budemo li išli s kontre u kontru, onda Poljaci imaju više šanse jer su takva momčad koja se najbolje osjeća kada ide na sve ili ništa. To se može vidjeti po njihovim rezultatima, rijetko koja utakmica završi bez pogodaka. Trebamo, dakle, igru prilagoditi svojim navikama i sustavu, polako graditi napade i čekati. Moramo biti više fokusirani na obranu, a naše će prilike u napadu doći. Ne smije nam se dogoditi da nas, poput Škota, kazne iz naše obrambene pogreške.

Dakle, naša je prilika u poljskoj obrani?

– Tako je. Jer, ofenzivno imaju nekoliko jako dobrih igrača, ne treba pričati o Lewandowskom, tu su Zielinski u vezi i Piatek i napadu... Nisu momčad koja je pretjerano orijentirana na obranu, a takva im je i liga. Na našu kvalitetu obrane, sve naše prednosti moraju doći do izražaja.

Niska razina

Što smatraju najvećim problemima svoje reprezentacije i nogometnog sustava u ligi?

– Njihov je najveći problem što nemaju igrača koji igraju na najvišoj razini, u velikim klubovima. Igrači koji su i došli do velikih klubova nisu prva opcija. Po imenima imaju solidnu momčad, no u klubovima nemaju odgovarajući status. Nije to ni približno reprezentacija koja je bila prije desetak godina i to teško nadoknađuju. Iz poljske lige rijetko koji igrač može igrati standardno u njihovoj reprezentaciji i teško izvlače maksimum iz nacionalne vrste.

U poljskoj reprezentaciji iz domaće lige igra svega nekoliko igrača...

– Dva-tri, a to su oni koji su najčešće na klupi...

Koliko se o takvim stvarima priča u poljskim nogometnim krugovima?

– Žale se da imaju previše stranaca u ligi. U mom je klubu 80 posto stranaca, lani smo igrali finale kupa, a sudjelovala su četiri Poljaka s obje strane. Smeta ih što njihovi mladi igrači ne dolaze do izražaja. U svakom je klubu više od 50 posto stranaca.

Po čemu su u ligaškom smislu otišli daleko ispred nas?

– Prije svega u uvjetima rada. Mi smo 15 godina iza njih. Stadioni su ovdje stalno puni. Govorimo li o kvaliteti nogometa, ovaj je poljski po nekim elementima puno bliži ligama petice nego onaj u Hrvatskoj. Naravno, s iznimkom onoga što može pokazati Dinamo. Ovdje se igra brže, agresivnije, svaka utakmica ima jako puno šansi. Možda nama ne zvuči da je poljska liga atraktivna, no imaju zaista jako puno zanimljivih igrača – zaključio je Lončar.

