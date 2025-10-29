Hrvat koji je zaustavio Luku Modrića približava se nestvarnom rekordu i ide prema statusu legende

Otkako je nekidan Igor Tudor dobio otkaz u Juventusu, u ligama Petice preostala su još dvojica hrvatskih trenera, Ivan Jurić (50) u Atalanti i Niko Kovač (54) u Borussiji Dortmund. Dvojica nekadašnjih suigrača u reprezentaciji istodobno nastupaju i u grupnoj fazi Lige prvaka.

Povod ovoj priči ogroman je iskorak ove dvojice uglednih hrvatskih stručnjaka po broju nastupa u ligama Petice – toliko velik da se nazire kako će u skoro vrijeme biti oboren rekord jednog od najvećih naših trenera, pokojnog Zagrepčanina Branka Zebeca.

Naime, temperamentni, žestoki Jurić, koji upravo vodi svoj peti klub (Genoa, Verona, Torino, Roma, Atalanta ) u Serie A, ligi izrazito nesklonoj stranim trenerima, već ima staž od čak 272 vođene prvenstvene utakmice u ligi Petice – budući da ima i 14 nastupa na klupi engleskog Southamptona.

Zanemarimo li načas globalnu reputaciju trenerskog genijalca Tomislava Ivića, doći ćemo do nevjerojatnoga podatka kako je Ivan Jurić već odavno nadmašio slavnoga šjor Ivana po broju vođenih utakmica u Petici. Ivić je, naime, na klupama na Avellina, PSG-a, Marseillea i Atletico Madrida vodio 'samo' 149 prvenstvenih utakmica.



No, da odmah povučemo i jasnu liniju razgraničenja između Ivića i svih ostalih hrvatskih trenera. Tomislav Ivić imao je angažman u čak četiri europska prvaka, Ajaxu, Portu, Benfici i Marseilleu, Tomislav Ivić, osim u Jugoslaviji s Hajdukom (3), osvojio je naslove prvaka u još tri zemlje: Nizozemskoj (Ajax), Belgiji (Anderlecht) i Portugalu (Porto). Zato je, među ostalim, ugledni France Football Ivića svrstao na 42. mjesto u poretku 50 najvećih svjetskih trenera u povijesti. Ivan Jurić još uvijek nema niti jedan trenerski trofej.

Kako je Bundesliga oduvijek bila najotvorenija prema Hrvatima, tako su među prvom petoricom u ovom poretku čak četvorica trenera sa stažem u njemačkim klubovima, od kojih su trojica koja su 60-ih i 70-ih godina drmala njemačkim nogometom. Branko Zebec vodio je čak šest (Bayern, Stuttgart, Eintracht Braunschweig, HSV, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt), Zlatko Čajkovski četiri (Köln, Bayern, Hannover, Offenbach), a Ivica Horvat tri (Schalke, Eintracht Frankfurt, Rot Weiss Essen) njemačka prvoligaša.

U poretku prvih deset naših trenera po stažu u Petici, posebno poglavlje zaslužuje još jedan Splićanin, 78-godišnji Sergije Krešić. On je uz Jurića, Zebeca i Kovača trener s najviše vođenih klubova u Petici, čak pet u španjolskoj Primeri: Merida, Valladolid, Las Palmas, Mallorca i Numancia. I Krešić je, poput danas Jurića, nekada bio crna mačka za velike trenere, jer je pobjeđivao Cruyffa, Van Gaala i Guardiolu.

Iza prve desetorice u ovom redoslijedu svrstali su se Zvonimir Soldo s 43 utakmice na klupi Kölna, Vlatko Marković ima 40 u Nici, Velimir Zajec, prvi naš trener u Premiershipu (Portsmouth) ima 25 prvenstvenih utakmica u Engleskoj, jednako kao i Josip Skoblar, nekada trener HSV-a i Valladolida.

Hrvatski treneri imaju četiri naslova prvaka u Petici: Zebec s Bayernom (1969.) i HSV-om (1979.), Niko Kovač također s Bavarcima (2019.), dok je Zlatko Čajkovski bio okrunjen s Kölnom (1962.), a zanimljivost je da neki od značajnijih trenera, poput Jozića, Poklepovića, Katalinića ili Kranjčara, nikada nisu bili treneri u Petici. Za Zlatka Dalića to još nije kasno.

Redoslijed hrvatskih trenera po broju nastupa u Petici (prvenstvene utakmice):



1. Branko Zebec 413 (Bayern, Stuttgart, Eintracht B., HSV, Borussia D., Eintracht F.)

2. Ivan Jurić 272 (Genoa, Verona, Torino, Roma, Southampton, Atalanta)

3. Niko Kovač 260 (Eintracht F., Bayern, Monaco, Wolfsburg, Borussia D.)

4. Zlatko Čajkovski 246 (Kőln, Bayern, Hannover, Offenbach)

5. Ivica Horvat 231 (Schalke, Eintracht F., Rot Weiss Essen)

6. Sergije Krešić 203 (Merida, Valladolid, Las Palmas, Mallorca, Numancia)

7. Tomislav Ivić 149 (Avellino, PSG, Atletico, Marseille)

8. Igor Tudor 123 (Udinese, Verona, Marseille, Lazio, Juventus)

9. Slaven Bilić 100 (West Ham, WBA)

10. Miroslav Blažević (Nantes) 74