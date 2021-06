Hrvat koji je srušio Engleze: Ne bojte se, bit ćemo dobri

Teško će nam Englezi zaboraviti neke utakmice iz povijesti, ne samo onaj dramatični susret i naše slavlje na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Naime, u kvalifikacijama za Euro 2008. koje se igralo u Austriji i Švicarskoj dvaput smo ih pobijedili, u Zagrebu je bilo 2:0 za Hrvatsku, zabili su Eduardo i Gary Neville autogol kad je ‘krtica’ u Maksimiru prevarila njihova vratara Robinsona.

No, bila je to još rana kvalifikacija, imali su na kraju, u zadnjem kolu Englezi sve u svojim rukama, na Wembley im je dolazila Hrvatska koja je bila mirna, kvalificirana za Euro. I sve je krenulo suprotno od očekivanja domaćih nogometaša i 88.000 gledatelja; nakon 14 minuta Hrvatska je vodila 2:0 pogocima Kranjčara i Olića. No, nakon odmora su se Englezi vratili, stigli do 2:2, a onda je u igru u 69. minuti ušao Mladen Petrić, izbornik Slaven Bilić iz igre je povukao Eduarda. I upravo je Petrić u 77. postigao pogodak za 3:2 pobjedu Hrvatske, izbacio Engleze s Eura i tamo poslao Ruse, koji su nam zbog toga i danas zahvalni.

Željeli smo se pokazati na Wembleyju

– O, to su jako lijepa sjećanja. Pa kako neće biti, zabio sam svoj najdraži pogodak, bila je to velika pobjeda za sve nas, za reprezentaciju, za ugled. Još uvijek čuvam dres u kojem sam igrao, ne bih ga dao nizašto na svijetu – javio nam se iz Grčke Mladen Petrić i objasnio kakav je motiv imala Hrvatska u toj utakmici u kojoj nam bodovi nisu trebali:

– Nismo mi na to gledali tako, pred nama je bila velika utakmica, veliki suparnik i u takvoj utakmici uvijek daješ sve što možeš, igraš za sebe, željeli smo i na Wembleyju pokazati da smo zaslužili prvo mjesto u kvalifikacijama za Europsko prvensvo – veli Petrić.

Danas je pred nama ponovno Wembley, ponovno sraz Engleske i Hrvatske, ovaj put na Europskom prvenstvu.

– Imamo mi šanse i u toj utakmici iako bih rekao da su Englezi danas bolji negoli su bili prije tri godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji kada smo ih dobili. No, na nas se uvijek može računati, imamo mi i dalje kvalitetu s kojom možemo parirati najboljim momčadima. Pa tako i s ovom današnjom Engleskom koja je stvarno dobra, izbacila je nekoliko sjajnih mladih igrača koji su u posljednjih godinu da igrali stvarno vrhunski, kao što su Mount, Foden, Sancho.

Neka dečki ponove Petrića i društvo

Hrvatska se nakon SP-a mučila, u Ligi nacija nije izgledala dobro, mučila se i u kvalifikacijama, nakon Rusije oprostio se dio igrača.

– Da, nedostaju nam neki igrači iz tog vremena, ali došli su novi, ovi su dečki iz mlade reprezentacije odlični i, koliko vidim, Hrvatska će uvijek biti jako kvalitetna, ne moramo se bojati ni za sutra. Bit će naša reprezentacija uvijek spremna ravnopravno se nositi s najboljima. A to što nam ni u pripremama rezultati nisu bili najbolji, ne znači baš ništa. Ipak su to prijateljske utakmice, igrači znaju da je pred njim Euro i u takvim se susretima ipak ne ide sa sto posto u svaki duel.

Hoćemo li proći skupinu?

– Moramo, jednostavno moramo, a onda dalje što bude – rekao je Petrić, a mi možemo samo poželjeti da dečki danas ponove to što su Petrić i društvo napravili Englezima na Wembleyju.

>> Pogledajte razgovor s Romeom Jozakom