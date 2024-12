Hrvat je pravi fenomen: Efikasniji je od Mbappea, a do kraja godine mogao bi ući u povijest

Kalendarska 2024. godina mogla bi u Pamploni biti okončana i obilježena povijesnim danom za lokalni ponos, nogometni klub CA Osasunu. Taj dan zapravo se neumoljivo približava, pa ako ne do Božića, dogodit će se sigurno ove zime – na to se možete kladiti. Naime, samo još četiri pogotka nedostaju napadaču Osasune, 33-godišnjem Anti Budimiru, da dostigne najboljega strijelca u povijesti ovoga kluba, pokojnoga Sabina Andoneguija. Ante je trenutačno na brojci od 53 pogotka za Osasunu u španjolskom prvenstvu, a Sabino je još davne 1964. godine ostao na 57 pogodaka. Evo kako izgleda Osasunin raspored do kraja godine u Primeri: najprije Alaves doma, pa Espanyol u gostima i na kraju, 21. prosinca, Athletic Bilbao opet kod kuće. S obzirom na to kome je Budimir ove sezone zabijao – Las Palmasu, Barceloni (2), Getafeu, Real Sociedadu, Valladolidu, Villarrealu (2) i Sevilli – do kraja godine doista je sve moguće.

Kao što u ovom trenutku zvuči nestvarno da je Ante Budimir s devet pogodaka s Raphinhom iz Barcelone na diobi drugoga mjesta najboljih strijelaca Primere. Ispred njih je samo Robert Lewandowski s 15 pogodaka, a iza hrvatskog čuda iz Pamplone nalaze se razvikani realovci Mbappe i Vinicius s po osam pogodaka, a još niže na toj listi su Griezmann, Yamal, Julian Alvarez i Olmo s pet pogodaka... Nije loš podatak ni kako je Ante Budimir, na današnji dan star 33 godine, četiri mjeseca i 12 dana, deveti najstariji napadač u cijeloj španjolskoj ligi od 20 klubova. Stariji od njega su Guardiola iz Rayo Vallecana, Bakambu iz Betisa, Griezmann iz Atletica, Kike Garcia iz Alavesa, Mata iz Las Palmasa, Lewandowski iz Barcelone, Aspas iz Celte i Stuani iz Girone.

Ante Budimir sam je postigao čak 45 posto pogodaka ove sezone u Primeri za Osasunu, u čijim su redovima još samo dvojica igrača, Španjolci Bretones i Torro, postigla više od jednog pogotka, obojica po dva. Budimirovi pogoci bili su odlučujući u osvajanju šest bodova Osasune ove sezone, odnosno – bez njih bi bila debelo u donjem dijelu ljestvice. Sada je trenutačno na sedmome mjestu.

Ante Budimir je prema Sofascoreu najbolje ocijenjeni nogometaš Osasune ove sezone s prosječnom ocjenom 7,26. Ante ima 15 nastupa u španjolskom prvenstvu, u 13 utakmica bio je u prvih 11, u prosjeku igra 74 minute po utakmici, čak tri puta bio je u momčadi kola, u strijelce se upisuje svake 123 minute. U prosjeku zabija 0,6 pogodaka po utakmici, ima 2,6 šutova, od toga 0,9 u okvir, a statistika kaže i da je zapucao ukupno četiri velike šanse. U ovoj sezoni nepogrešiv je i kao izvođač jedanaesteraca, ima četiri od četiri.

Istodobno, Ante Budimir protekloga je ponedjeljka pogotkom protiv Seville dosegnuo brojku od čak 72 pogotka u ligama Petice (53 za Osasunu, 13 za Mallorcu, 6 za talijanski Crotone) te se tako izjednačio sa sunarodnjacima puno zvučnijih imena, Ivicom Olićem i Ivanom Rakitićem. Ispred njega su Skoblar sa 168, Šuker sa 129, Kramarić ima 122, Mandžukić 96, Bokšić 83, Perišić 81 i Klasnić 76 pogodaka.

U usporedbi sa spomenutim igračima, pa i današnjim suigračima u reprezentaciji, Ante Budimir doista je fenomen u svakom pogledu. Pogledajte u kojim je sve klubovima i rangovima Budimir kao senior nastupao: počeo je u Gorici u Trećoj ligi zapad, potom nastavio i u Drugoj HNL, zatim u Prvoj HNL za Inter i Lokomotivu, inozemni put počeo je u njemačkom drugoligašu St. Pauliju, prvu utakmicu u ligi Petice odigrao je tek s 25 godina u dresu Sampdorije, a prvi pogodak u Petici zabio s 26 u dresu talijanskog Crotonea. Dakle, niti je igrao u Dinamu i Hajduku, niti je iza sebe imao lobi u obliku moćnoga menadžera ili kluba, niti ima značajan dosje u mlađim kategorijama Hrvatskoga nogometnog saveza (dva nastupa za U-21, dva za U-14), a za A vrstu debitirao je tek s 29 godina, dva mjeseca i 15 dana. Taj i takav Ante Budimir, skromni, tihi, kržljavi, ali bosanski tvrdoglavi i uporni dečko iz Zenice, danas blista na jednoj od najznačajnijih europskih pozornica.

I još nešto: samo dvojica hrvatskih nogometaša u povijesti okrunjena su kao najbolji strijelci nekih inozemnih klubova: Drago Vabec najbolji je strijelac francuskoga Bresta, sudionika Lige prvaka, a Andrej Kramarić nedostižan je na listi golgetera Hoffenheima. Upravo smo u iščekivanju krunidbe trećega, Ante Budimira, prvoga i jedinoga Hrvata koji je ikada igrao za Osasunu.