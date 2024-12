Pobijedio je rak, a sada sa Slavenom hara HNL-om! Evo što hit trener kaže o Dinamu i Hajduku

Slavne Belupo je pod vodstvom Marija Kovačevića nanizao već pet utakmica bez poraza. Ove su godine su već oteli bodove Rijeci i u Koprivnici srušili Dinamo. Uoči drugog susreta sa zagrebačkom momčadi trener je u intervjuu za Germanijak poručio da na Maksimir ne dolaze predati se. Kovačević je prebolio karcinom na dijelu plućnoga krila. Još je prošle godine radio kao trener Varaždina, a Slaven je preuzeo ove sezone.

“Imali smo trening, osjeti se pozitivna atmosfera. Samo neka potraje Mislim da smo se zadnjim pobjedama bodovno stabilizirali što je bilo najbitnije u ovom trenutku. Djelujemo jako dobro, u sredini smo ljestvice, ali nije to niti blizu gotovo. Neke utakmice smo gubili u zadnjim sekundama, neke sudačke odluke nisu nam išle u korist ali kad podvučemo crtu - dobro je”, rekao je Kovačević pa se osvrnuo i na svoj povratak trenerskom poslu: “Od prvog dana sam to rekao i stalno naglašavam; ljudi iz Koprivnice pokazali su vjeru u mene. Doktori su mi rekli da mogu, želja je gorjela u meni i kada su pred mene stavili svoju zamisao, nije trebalo dugo da se dogovorimo. Dali su mu priliku i želim im vratiti poštenim radom i dobrim rezultatom. Mislim da će to tako i biti."

Njegova momčad ove sezone radi puno nereda u gornjem domu HNL-a. “Daleko je to od cilja. Pogledajte donji dio ljestvice, svi su u par bodova i jedno kolo sve može promijeniti. Jasno da je prvi i osnovni cilj osigurati stabilnost. Potom, jasno je i da moramo odgojiti par igrača jer svi mi živimo od prodaje a onda i napraviti što bolji rezultat kao dobar temelj za ono što slijedi u budućnosti”. Iduća meta će mu biti Dinamo koji je u prvome susretu, nakon traumatičnog poraza u Münchenu, porazio s 4:1.

“Nitko sretniji od nas, ali budimo realni i čvrsto na zemlji. Znamo gdje idemo i problemi Dinama nas sigurno neće zavarati. Imaju puno utakmica, gust raspored i krizu ali imaju i dosta rezerve. No, gledamo sebe, svjesni da mi moramo biti najbolji u petak a oni imati svoj loš dan pa možda nešto i bude da to iskoristimo. U svakom slučaju, idemo na Maksimir bez bijele zastave i s ciljem da ne izađu iz krize baš protiv nas. Dinamo je došao poslije Bayerna i smjene trenera. Nekako sam se nadao da neće na brzinu dovesti novo ime do naše utakmice i iskoristili smo to. Potrefio nam se izvanredan dan u utakmici u kojoj realno nemaš što za izgubiti. No, sve je to moglo drugim smjerom. Imao je Dinamo kod 1-1 priliku da povede, ali dali smo im drugi, pa iskoristili grogiranost te prelomili u svoju korist. Iako su bili u jakom sastavu; s Petkovićem, Baturinom”, prisjetio se Kovačević.

“Bit će zanimljivo. Hajduk je u prednosti. Sedam bodova je fina zaliha, ali što to znači kada je prošlo tek 15. kola? Baš ništa... Meni se osobno sviđaju Osijek i Rijeka koji igraju dobro. Osijek je bio u dobrom zamahu, malo smo ga sada prikočili. Rijeka je zaslužila više od tog boda u Maksimiru. Ma svakog od nas koji voli nogomet treba veseliti ta borba. Ne zaboravite niti Varaždin koji je tukao Hajduk, mi Osijek... Svako može dobiti svakoga i siguran sam da će to biti interesantno do kraja”, rekao je o borbi za naslov prvaka Hrvatske.