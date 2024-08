Hrvat i njegov pas na biciklu prešli 1640 km kako bi u Parizu dali podršku našim olimpijcima

Franjo Gucić, svestrani sportaš koji je svoj sportski put počeo s taekwondoom kojim se i danas bavi, je otišao u Pariz pružiti podršku hrvatskim olimpijcima, pazite sad – biciklom! Ali to nije sve. Franjo nije sam na ovom putovanju, jer ga prati njegov vjerni pas Maša! Maša još nije dresirana da vozi bicikl, taj dio će odraditi Franjo iz Taekwondo kluba Orion (Sesvete), ali je ona u procesu dresure za potragu i spašavanje ljudi u ruševinama i prirodi! Putovanje do Pariza je trajalo 15 dana s prijeđenih 1640km. Od toga je 12 dana bilo u tandemu s Mašom koja ga je vjerno pratila i bila dodatni motiv za ustrajnost. Put ga je vodio od Zagreba, preko Slovenije, Austrije i Njemačke do konačnog odredišta u Francuskoj – Olimpijske Igre u Parizu.

Franjo je stipendist zaklade Unisport Srce, student Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, član taekwondo kluba Orion te osvajač mnogobrojnih državnih i međunarodnih medalja. Između ostalog, seniorski je i studentski prvak Hrvatske, a kao član reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu osvojio je pet europskih medalja – brončanu na Europskom sveučilišnom prvenstvu 2019. i Europskim sveučilišnim igrama 2022, a brončanu i srebrnu osvojio je u dva različita sporta, kickboxingu i taekwondou, na Europskom sveučilišnom prvenstvu u borilačkim sportovima prošle godine u Zagrebu. Posljednju medalju je osvojio u Mađarskoj na Europskim sveučilišnim igrama (bronca u kickboxingu). Osim studiranja i sporta, Franjo je ujedno pripadnik Oružanih snaga RH, Počasno zaštitne bojne, elitne vojne postrojbe čija je zadaća zaštita i osiguranje Predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika te počasno ceremonijalne zadaće za potrebe državnog i vojnog vrha.

U protekloj sezoni Franjo je nastupio na državnim prvenstvima u obje discipline taekwondo sportskih borbi gdje je osvojio broncu (ITF sportska borba) te zlatnu medalju (WT sportska borba).

Njegovo putovanje u Pariz nije prva niti posljednja avantura ovog tipa u koju se Franjo upušta, a svaki takav poduhvat je i određeno opterećenje pa je svaki oblik podrške koji mu se može pružiti dobrodošao.

>> Ovako su izgledali mali vatreni prije nego su postali slavni. Neke od njih nećete prepoznati