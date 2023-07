Volkanovski brutalno srušio Rodrigueza i obranio naslov, Pantoja prvak muha kategorije

Alexander Volkanovski po peti put je obranio naslov u perolakoj kategoriji najveće svjetske MMA organizacije. Australac je na UFC 290 priredbi u T-Mobile Areni u Las Vegasu prekidom u trećoj rundi pobijedio meksičkog borca Yaira Rodrigueza. Obojica su meč otvorili odličnim kombinacijama u borbi na nogama, a Rodriguez je prijetio ‘kickovima’. Volkanovski je uspio rušiti Yaira, te ga uspio zadržati na tlu do kraja prve runde.

Slično se razvijala i druga runda u kojoj je Alexander još više dominirao. Ponovno je Australac izbjegao svaki pokušaj Rodrigueza, te odveo borbu na tlo. Pokušao je Volkanovski završiti meč iz gornje pozicije, ali se Meksikanac uspješno obranio. Treća runda bila je vrlo izjednačena sve do pred kraj, kada je Volkanovski nakon jednog Yairova ‘kicka’ uzvratio krošeom. Yair je bio uzdrman što je Alex primijetio i u silovitom napadu završio posao, piše Croring.

Brutalno je rušio Meksikanca i serijom udaraca stigao do 26. pobjede u karijeri, prve nakon poraza protiv Islama Makhacheva u meču za naslov u lakoj kategoriji. Volkanovskom je to bila peta obrana titule prvaka u perolakoj diviziji.

Nakon pravog rata u pet rundi, Alexandre Pantoja je postao novi prvak muha kategorije. Brazilac je u neizvjesnom meču podijeljenom odlukom sudaca bio bolji od Brandona Morena. Meksikanski borac je sjajno ušao u borbu i raznovrnim boksačkim tehnikama držao Pentoju na distanci. Pantoja je sredinom prve runde pogodio kroše i srušio prvaka, te kontrolirao meč do zvuka sirene.nU drugoj rundi Moreno je nešto bolji i odgovorio Brazilcu, te izjednačio rezultat. Nastavak je ponudio dosta izjednačenu borbu, a na kraju su odlučivale nijanse.

To je bila treća Pantojina pobjeda protiv Morena. Prvi put ga je svladao kada su obojica bili još amateri i kandidati u The Ultimate Fighteru, a drugi put u svibnju 2018. u UFC-u nakon čega je Meksikanac otpušten iz promocije. Pantoja je u svom 31. profesionalnom nastupu stigao do 26. pobjede i najvrjednije u karijeri. Osvojio je pojas UFC-a prvaka muha kategorije.

Dricus Du Plessis je uoči borbe s Robertom Whittakerom najavio kako borba neće otići dalje od druge runde i nije pogriješio. Južnoafrikanac je sredinom druge runde prekidom svladao bivšeg prvaka srednje kategorije. Du Plessis je direktom sjajno pogodio Whittakera, srušio ga i udarcima na tlu završio posao. Osmom pobjedom u nizu i šestom u UFC-u stigao je do mjesta prvog izazivača u borbi za pojas protiv Israela Adesanye.

Sjajnu i neizvjesnu borbu ponudili su rangirani borci lake kategorije u kojoj je Dan Hooker podijeljenom odlukom sudaca nadjačao Jalina Turnera. Američki borac je nakon prve runde bio u maloj prednosti, no u nastavku je Hooker polako preuzimao kontrolu. Novozelanđanin je krajem druge runde okrenuo meč, pogodio je nekoliko direkata iz klinča, te zamalo uspio završiti borbu gušenjem. Glavni dio priredbe fantastično je otvorio Bo Nickal koji je u samo 38 sekundi prekidom završio Valentinea Woodburna. Neporaženi Nickal uvjerljivo je stigao i do pete pobjede u karijeri, ali treba naglasiti kako je njegov protivnik borbu prihvatio prije samo četiri dana.

A posebno dirljiv trenutak dogodio se na kraju uvodnog programa. Naime, bivši prvak UFC-ove velter kategorije Robbie Lawler je u svom oproštajnom MMA meču nokautom u 38. sekundi pobijedio Nika Pricea.

– Nakon napornog trening kampa tek se sada osjećam dobro. Lijepo je pobjedom završiti karijeru. Hvala svima na podršci – kazao je 41-godišnji Robbie Lawler kojem je to bila 30. pobjeda u karijeri.

Rezultati UFC 290 priredbe:

Alexander Volkanovski def. Yair Rodríguez – TKO (punches), 3. runda (4:19)

Alexandre Pantoja def. Brandon Moreno – podijeljena odluka sudaca (46–49, 48–47, 48–47)

Dricus du Plessis def. Robert Whittaker – TKO (punches), 2. runda (2:23)

Dan Hooker def. Jalin Turner – podijeljena odluka sudaca (28–29, 29–28, 29–28)

Bo Nickal def. Valentine Woodburn – TKO (punches), 1. runda (0:38)

Uvodne borbe:

Robbie Lawler def. Niko Price – KO (punches), 1. runda (0:38)

Tatsuro Taira def. Edgar Cháirez – jednoglasna odluka sudaca (29–27, 29–27, 29–27)

Denise Gomes def. Yazmin Jauregui – TKO (punches), 1. runda (0:20)

Alonzo Menifield def. Jimmy Crute – Submission (guillotine choke), 2. runda (1:55)

Vitor Petrino def. Marcin Prachnio – Submission (arm-triangle choke), 3. runda (3:42)

Cameron Saaiman def. Terrence Mitchell – TKO (punches), 1. runda (3:10)

Jesús Santos Aguilar def. Shannon Ross – KO (punch), 1. runda (0:17)

Esteban Ribovics def. Kamuela Kirk – – jednoglasna odluka sudaca (29–28, 29–28, 29–28)