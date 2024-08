HNL ljepotica u Koprivnici: Pljuštali spektakularni olovi, crveni karton dobio i trener

U susretu 3. kola SuperSport HNL-a Slaven Belupo i Lokomotiva su u Koprivnici odigrali odličnu utakmicu koja je završile bez pobjednika, 2-2. Bio je to sudar dviju momčadi koje u prva dva kola nisu ostvarile pobjede, a nisu niti u trećem pokušaju. Momčad iz Koprivnice je u prvom kolu izgubila na Poljudu od Hajduka (1-2), a nakon toga i od Šibenika (0-2), osvojivši večeras prvi bod, dok je Lokomotiva nakon poraza od Rijeke na Rujevici (0-4), spojila dva remija, protiv Hajduka u Zagrebu izjednačivši na 1-1 u zadnjim sekundama sudačke nadoknade iz kaznenog udarca, te sada u Koprivnici.

Bila je to odlična utakmica sa četiri gola i nizom prilika na obje strane. Počelo je sjajno za domaćine. Robert Murić je u šestoj minuti uposlio Adriana Jagušića koji je s lijeve strane sjajno potegnuo pogodivši suprotni kut za 1-0. Međutim, Lokomotiva je u 22. minuti uspjela izjednačiti preko Roberta Mudražije. Gosti su osvojili loptu na sredini terena i krenuli u polukontru. Mudražija je želio uposliti Goričana, no veznjak Belupa Mihail Caimacov je uklizao, lopta se nekako odbila do Mudražije koji je pogodio za izjednačenje.

U 37. minuti gosti su okrenuli rezultat. Ivan Čović nije najbolje reagirao na jednu ubačenu loptu boksavši je na nogu Mirka Suška koji je pogodio za vodstvo gostiju. Samo dvije minute kasnije domaćin je ostao bez trenera Ivana Radeljića koji je zaradio crveni karton zbog stalnih prigovora sucu Patriku Kolariću.

Slaven Belupo se vratio u život u 63. minuti sjajnim golom Karla Butića koji je s ruba kaznenog prostora pogodio rašlje. Do kraja susreta na stadionu Ivan Kušek-Apaš bilo je još prilika, ali se rezultat nije mijenjao. Slaven Belupo je ovim bodom napustio začelje, dok je Lokomotiva sedma.